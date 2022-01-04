Türkiye Gazetesi

ABD'nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) TOGG'un sedan modeli son haliyle görücüye çıkacaktı. Söz konusu fuara saatler kala, söz konusu tasarım Hollandalı yayın organı Autoweek tarafından sızdırıldı. Paylaşılan görsellerde, TOGG'un Sedan modelinin değişikliğe uğradığı görüldü.



TOGG'un sedan modelinin ilk sergilendiği hali.

TASARIMDA ŞIK DEĞİŞİMLER

İlk olarak 2019'da tanıtılan TOGG'un C segment sedanı, aşina olunan uzun bagaj tasarımının yerine yeni halinde biraz daha kavisli bir hale büründürüldü. Bununla birlikte; yeni sedanın tavanında da etkileyici bir tasarıma imza atıldığı görüldü. Patente göre tavan tasarımı, içten aydınlatmalı bir yapıya da sahip olacak. Tasarımdaki en önemli detay ise aracın ön ızgarasında yer alan yeni farlar.

TOGG’DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM: YENİ MODELİN SİNYALLERİ VERİLMİŞTİ

Fuar öncesi resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan TOGG, kafalarda soru işareti oluşturdu. Videolu paylaşımda, "Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022 – Tüketici Elektroniği Fuarı’na hazırız" denildi. Videoda en dikkat çeken ise daha öncesinde tanıtılan modellerden farklı bir tasarımın videoda yer alması oldu. Görüntülerde yer verilen aydınlatmalı TOGG logusu ve geniş bir LED aydınlatmaya sahip aracın TOGG'un sedan modeli olduğu düşünülüyordu. Bu da 'CES 2022'de sürpriz bir yeni model tanıtımı mı gelecek' sorusunu akıllara getirmişti.

TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım: Yeni model mi geliyor? Yerli ve milli imkanlarla üretilen yerli otomobil TOGG, ABD’nin Las Vegas eyaletinde görücüye çıkacak. Fuar hazırlıkları öncesi TOGG, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Resmi sosyal medya hesabından kısa bir vido paylaşan TOGG, görüntülerdeki tasarımın sedan modele ait olduğu ve sürpriz bir tanıtım gelebileceği iddia edildi.

TOGG’un en kritik parçası burada üretiliyor: Avrupa ve Uzak Doğu’dan teklif geldi Dört gözle satışa çıkması beklenen yerli otomobil TOGG’un üretim çalışmalarına hızla devam ediliyor. TOOG’un en kritik parçası olan bataryası ise 10 yıldır Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama Merkezi (SARGEM) tarafından üretiliyor. Yerli ve milli imkanlarla batarya ürettiklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Mahmud Tokur, TOGG’un torba batarya teknolojisini 10 yıldır Sakarya Üniversite’sinde ürettiklerini söyledi.

TOGG CEO'su Karakaş duyurdu: Kritik aşama tamam kurulum başladı Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, planlar dahilinde hedeflere adım adım yaklaştıklarını belirterek, "Tesisimizde toplamda 250 robot olacak. Temmuz 2022 sonunda deneme üretimlerine başlayacağız. 2022 sonunda da ilk seri üretim aracımızı banttan indireceğiz." dedi