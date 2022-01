Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Son yıllarda sürüş konforu özellikleriyle lüks SUV araçları aratmayan Pick-up’lara talep her geçen gün artıyor. Bu hafta, bu segmentin en eski ve güçlü oyuncularından Ford Ranger’ı sizler için test ettik. Geçen yıl makyajlanan Ranger’da en büyük devrim motorunda yaşandı. ‘Wildtrak’ donanımıyla gelen Ranger’ın motoru 3,2 litreden, 2 litreye çekildi. Bu da vergi açısından büyük avantaj sağladı. Ayrıca bu motor çift turbo beslemesi ile 213 beygir güç üretebiliyor. Dış tasarımına baktığımızda, selefine göre çok büyük değişiklikler yaşanmadığını görüyoruz. Yeni Ranger Wildtrak’ta ön ızgara peteklerinde küçük dokunuşlar dikkat çekiyor. Farlar LED teknolojisine kavuşmuş. Sis farları ve anten daha küçük bir formda sunuluyor. Ayrıca ön çamurluklarda ‘2.0 bi-turbo’ detayı da dikkat çekiyor. Kısacası yeni Ranger Wildtrak, görüntü olarak çok büyük bir yenilik sunmuyor. Arka kasa kapağının ağırlığı yüzde 70 oranında hafifletilmiş, bu bazı kullanıcılar tarafında şikâyet konusuydu. Ayrıca kasa kapağının otomobil ile aynı anda kilitlenebilme özelliği getirilmiş. Sonradan çıkıp ek bir anahtar ile uğraşmanıza gerek kalmıyor.

BÜYÜK DEĞİŞİKLİK YOK

Hem ön hem de arka kapılarda makul hacimlerde cepler sunan Ranger’ın, orta konsolu altında yer alan derin göz içinde bir çift USB girişi bulunuyor. Ayrıca kol dayamanın altındaki saklama alanı da yeterince büyük. Baş ve diz mesafesinin fazlasıyla geniş olduğu yeni Ranger’da koltuk ısıtma özelliği de da ayrı bir opsiyon olarak öne çıkıyor. Yeni Ranger’ın dış görüntüsünde olduğu gibi, iç dizaynında da yalnızca renk tonlarında bir farklılık var. Eskiye göre daha koyu tonlar kullanılmış. Bunun da premium görünümü destekleyen bir unsur olduğunu söyleyebiliriz.

STANDART ZENGİN DONANIM

İç malzemede ağırlıklı olarak yumuşak plastik hakim, ayrıca dikiş detayları da şık bir görüntü veriyor. Kısaca belirtmek gerekirse, yeni Ranger Wildtrak’ta göze hitap eden büyük varyasyonlar yok. Ancak kendi segmentinde her daim ayrıcalıklı bir araç olduğunu söylemek mümkün. Ranger’ın Wildtrak paketi zengin bir donanıma sahip. 18 inç çaplı jantlar, ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası, tavan rayları, çift bölgeli klima, parçalı deri koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar, yağmur ve far sensörleri, uzun far asistanı, anahtarsız giriş ve çalıştırma, hız sabitleme ve sınırlandırma, ısıtmalı ön cam, 8 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran, otomobil park yardım asistanı, arka diferansiyel kilidi, yokuş iniş yardımcısı ve şeritte kalma asistanı standart olarak sunuluyor.

ESKİYE GÖRE AZ YAKIYOR

Ranger’da en büyük değişimin sürüş konforu ve motor hacminde yaşandığını söylemiştik. Eski 3,2 Wildtrak versiyonunu da kullanan biri olarak, yeni Ranger’ın bambaşka bir hâle geldiğini söylememem mümkün. Süspansiyonları selefine göre daha konforlu hâle getirilmiş. Ford mühendisleri izolasyon üzerine oldukça çalışmış. Ayrıca motorun da değişmesi, içeride sessiz bir ortam sunuyor. Ayrıca araçta 10 ileri vitesli tam otomatik şanzıman sunuluyor. Bu da eski Ranger Wildtrak’ta rahatsız eden konulardan biriydi… Motora gelirsek, yalnızca litresi küçültülmemiş, aynı zamanda çift turbo besleme ile torku da yükseltilmiş. Bu da daha atik bir sürüş deneyimine imkan tanıyor. En merak edilen konulardan biri de yakıt tüketimi. Yeni Ranger, eskisine göre 100 kilo daha ağır. Ancak 3.2 litre motorda 11 litre yakıt tüketimi görülürken, biz 2.0 bi-turbo motorlu Ranger ile ortalama da 8,5 litre yakıt değerlerini yakaladık.

Ekspertize giren her 100 araçtan 14’ü pert 2021 yılında satışı gerçekleşen 7,5 milyon ikinci el araçtan sadece yüzde 70’i ekspertiz işlemi görürken, incelenen araçlarda değişen veya işlem gören parça sayısında artış yaşanıyor.