Türkiye Gazetesi

İkinci el araç satarken değerinden fazlasını almak isteyenler, araçlarını 'sorunsuz' olarak göstererek birçok hileye başvuruyorlar. Piyasadaki binlerce otomobil arasından hem maddi olarak hem de ihtiyaca yönelik olarak kendilerine en uygun olanı arayan vatandaşlar ise zaman zaman bu satıcıların kurbanı olabiliyorlar. Oto ekspertiz işletmecisi Oktay Tarcan, sonradan fark edilen hatalar yerine otomobil alımında yapılacak olan ekspertiz kontrolü ile bu dolandırıcılığın önüne geçilebileceği uyarısında bulundu.

KENDİ EKSPERTİZ RAPORUNUZU ALIN

Bazen sahte raporlar, bazen de dikkatsizlik sebebiyle alıcılar, hava yastığı patladıktan sonra doldurulan, parçası değişmiş, hasarlı olduğu halde ruhsata işlenmemiş otomobilleri fark etmeden alıyor ve bu hataları sonradan fark ederek maddi ve manevi problemler yaşıyor. Zaman zaman alıcılar, aracı satın aldıktan sonra önüyle arkasının iki farklı otomobile ait olduğuna bile rastlayabiliyor.

Bazı satıcıların alıcıları çeşitli yöntemlerle kandırdığını söyleyen Oktay Tarcan, "Bazı satıcılar çıkma parçalı, hava yastıkları patlak otomobilleri satarak alıcıları kandırıyor. Bazen satıcı, alıcıya 'Ben zaten otomobili ekspertize götürdüm' diyerek müşteriyi yanıltıyor ve aldıkları sahte raporla aracı satmaya çalışıyor. Alıcı otomobili alıp birkaç yıl bindikten sonra satılığa çıkartıyor ve bazen tesadüfen bize geliyor. Araçta sorun olduğunu öğreniyor ve burada hayal kırıklığına uğruyor" dedi.

"İkinci el otomobil alanların mutlaka iyi bir ekspertiz bulup orada göstermelerini tavsiye ediyorum" diyen Tarcan, "Vatandaşlar, otomobil satıcısının ekspertiz raporuyla değil, kendi aldıkları ekspertiz raporuyla hareket etmeliler. Bizim firmamız TSE belgeli ve bu belge insanlar için mahkemede çok yararlı oluyor, insanları kandıramıyorlar" dedi.

HAVA YASTIĞI YERİNE ATLET

Karşılaştığı ilginç durumları anlatan Tarcan, "Bir gün buraya gelen bir aracın hava yastıklarını kontrol ediyorduk. Baktığımızda hava yastıklarının olması gereken yerde bez parçaları gördük. Açıp baktığımızda ise içinden atlet çıktı. Alıcı, satıcıya hava yastıklarının olmadığını söyleyince satıcı, 'Zaten biliyorum, orası boş kalmasın diye atlet soktum' dedi. Az önce de buraya bir müşterimiz geldi, aracını patronundan almış. Otomobili 'Değişen parça yok' diye almış. Tesadüfen geçerken bize uğradı. Aracı kontrol ettiğimizde sadece 3 parça değişmeyen parça vardı, geri kalan bütün parçalar değişmiş. Tavanında bile dolu sebebiyle oluşan ezikler vardı. Şimdi aracı sahibine geri götürmeye gitti. Her zaman 'Babanızın oğlundan da, akrabanızdan da araba alsanız mutlaka ekspertize gösterin' derim. Vatandaşlarımız arabalarını güzel ve kaliteli firmalara göstermeye baksın. Arabalarında ne olup ne bittiğini bilsinler. Herkese mutlaka ekspertize gitmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

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