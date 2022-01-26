Türkiye Gazetesi

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’dan sevindiren haber geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Polatlı’da katıldığı temel atma töreninde yaptığı konuşmada, TOGG’la ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda her şeyin yolunda gittiğini vurgulayan Bakan Varank, yerli otomobilin seri üretim bandına gireceği tarihi açıkladı.

MUHALEFETE SERT TEPKİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı konuşmada enerji verimliliğini artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak yeni bir yatırım için adım attıklarında muhalefetin karşılarına çıktıklarını belirterek, “İnternete girin, Saros Körfezi LNG Terminali yazın. CHP milletvekilleri o santrali durdurmak için nasıl şantiyeyi basmışlar, hangi davaları açmışlar. Eğer biz o LNG Terminali‘ni bir sene gecikmeden açsaydık, İran’dan yapılan bu ani kısıntıyı hiç yaşamamış olacaktık. Sanki sanayi çok umurlarındaymış gibi siyaset yapmaya çalışıyorlar” açıklamasında bulundu.

“ENERJİDEKİ İHTİYAÇ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Bakan Varank, aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanında üretimin, istihdamın ve ihracatın dinamosu olan fabrikaların temel atma ve açılış törenleri olduğunu belirterek, , “Çünkü buralarda, emekçilerimizin, müteşebbislerimizin, yatırımcılarımızın heyecanına bizzat şahit oluyoruz. Böylece biz de kendi yöntemimizle enerji depoluyor, millete hizmet yolunda daha çok motive oluyoruz. Üstelik bir de bu yatırım Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzu yansıtan yüksek teknolojili bir alandaysa inanın heyecanımız katlanıyor” dedi.

Enerjideki dönüşün ve sanayileşmenin dünyanın öncelikli konularından biri olduğunu vurgulayan Bakan Varank, “Hızlı teknolojik gelişmeler neticesinde enerjiye olan ihtiyaç da her geçen gün katlanarak artıyor. Hal böyle olunca enerjinin üretimi ve iletimi kadar depolanabilmesi de hayati öneme sahip bir konu olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.

YIL SONUNU İŞARET ETTİ

Bakan Varank, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile otomotiv sektörüne hızlı bir giriş yaptığını belirterek, “Şu anda projede her şey yolunda ilerliyor, yıl sonunda inşallah ilk araçlar seri üretim bandından inecek. Ama biz, TOGG gibi projelerin uzun vadede kalıcı başarıya ulaşmasında pil teknolojilerinin çok etkili olacağının farkındayız. İşte bu yüzden dünyanın en büyük batarya üreticilerinden FARASİS ile TOGG arasında bir iş birliğine gidildi” ifadelerine yer verdi.

FORD OTOSAN’DAN YATIRIM MÜJDESİ

TOGG’da kullanılacak bataryaların Türkiye’de üretilmesine yönelik yatırım çalışmalarının Gemlik’te tüm hızıyla devam ettiğini bilgisini veren Bakan Varank, benzer şekilde Ford Otosan’ın da Türkiye’de elektrikli araç ve batarya üretimine dair yatırımlarının söz konusu olduğunu ve bu konudaki müjdeli haberin çok yakın zamanda bildirileceğini kaydetti.

DOĞALGAZDAKİ KESİNTİ

Doğalgaz arzındaki İran kaynaklı kesinti konusunu ele alan Bakan Varank, şunları söyledi: “Maalesef bu durum kısa süreliğine de olsa sanayi tesislerinde doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarına yol açıyor. Bu kesintilerden herkes nasibini alsın gibi eşitlikçi görünen ama aslında adil olmayan bir görüşü de elbette dile getirenler de var. Ancak, takdir edersiniz ki kışın ortasında vatandaşlarımızın konutlarında herhangi bir kısıntıya gitmemiz elbette düşünülemez. Süreci, ortaya çıktığı ilk andan itibaren Enerji Bakanlığımız yakından ve titizlikle yürütüyor. İran kaynaklı bu sorunu yine sanayicilerimizle el ele vererek inşallah en kısa sürede atlatacağız. Biz bunu daha önce başardık, yine yaparız.”

Enerji konusuna özel hassasiyet göstermelerine karşın, bu konuyu siyaseten yönetenlerin olduğunu ifade eden Varank, “Tabi biz sorunu hassasiyetle yönetirken, maalesef bu işi siyaseten yönetenler de oldu. Aslında bakarsanız, üretimmiş, istihdammış, ihracatmış bunlardan hiç anlamayanların bir panik havası oluşturmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu kesintileri aslında sanayicilerimiz fazlasıyla telafi edecek güce sahip ama bu eleştirileri dile getirenlerin iki yüzlülüğünü de ortaya koymamız lazım” dedi.

Dünya TOGG’u böyle gördü TOGG’un dünya lansmanında ilginç gelişmeler yaşandı. Yabancı otomotiv duayenleri TOGG ile ilgili ‘TEKNOTÜRKLER’ yorumu yaptı. Küresel otomotiv uzmanları “TOGG bir Apple ve Samsung gibi duruyor, Türkler bizi şaşırttı” açıklamalarında bulundu.

Yunan basınından TOGG itirafı: Türkler Avrupa’yı fethetmeye hazır Geçtiğimiz ay uluslararası CES fuarında sergilenen Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un sedan modeli, yoğun ilgi görmüştü. Türkiye’nin bu büyük başarısı tüm dünyada konuşulurken, Yunan basınından çarpıcı bir itiraf geldi. Yunan basınında çıkan haberde, "Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır" ifadeleri ise dikkat çekti. Ayrıca haberde TOGG’un Gemlik fabrikasına da yer verildi.

TOGG'un Gemlik'teki fabrikası hızla yükseliyor Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un Gemlik'te yapımı devam eden fabrikası hızla yükseliyor. Fabrikanın 3 yıldaki hızlı yükselişi kameralara böyle yansıdı.