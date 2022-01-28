Türkiye Gazetesi

Dünyanın büyük ilgi gösterdiği yerli otomobil TOGG ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin (Consumer Technology Association) en iyi 20 markasından biri seçildi.

CES’İN EN İYİ 20 MARKASI’NDAN BİRİ OLDU

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri olarak Togg'u seçti." ifadelerine yer verildi.