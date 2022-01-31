Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Bu teknoloji sayesinde otomobillerin kaporta ve boyalarındaki hasarları, onarım işlemlerini ve boya kalınlıklarını, üzerinde bulunan IR termal kamera ve özel halojen ışıklar yardımıyla daha net ve anlaşılabilir bir raporla ortaya çıkarabiliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı "Yeni nesil ekspertiz olarak adlandırdığımız ve Türkiye'de ilk ve tek olan MR cihazımız sayesinde boya kontrollerinde hata payını en aza indirmeyi, elektronik şasi kontrol cihazımızla da şasi kontrollerinde insan faktörünü bir kenara bırakarak, tamamen teknik ve bilimsel yöntemlerle milimetrik sapmaları dahi tespit ederek iptidai şekilde tamir edilmiş güvensiz otomobilleri ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. 40 yıllık hasar onarım tecrübemizi oto ekspertiz sektörüne aktararak hem tüketicilerin can güvenliği için çalışacak, hem de sektöre bir dizi yenilik kazandıracağız. Pazar payı hedefimiz ise yüzde 10" dedi.