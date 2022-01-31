Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), 2021 yılını, üyelerinin katılımıyla düzenlediği bir anket çalışmasıyla mercek altına aldı. Rapora göre geçen yıl 2020’ye göre yurt içi satışlarda ortalama yüzde 43,5 oranında artış yaşandı. Bu yıl satışlarda ortalama yüzde 23,5’e yakın artış beklenirken, aynı dönemde yatırım yapmayı planlayanların oranı ortalama yüzde 38,2’ye geriledi. Geçen yılın en önemli sorunlarını ise döviz kurlarındaki hareketlilik ve tedarik problemleri oluştururken, kargo maliyet / teslimat problemleri de dağıtıcı üyelerin gündeminde yer almaya devam etti. Ankette geçen yıla ilişkin tahsilat süreçlerinde bir önceki yıla göre değişim gözlemlenirken süreci pozitif olarak değerlendiren üyelerin oranında ise bir önceki yıla oranla artış söz konusu oldu. Çalışmada dikkat çeken bir ayrıntı ise istihdam oranlarındaki artış oldu. Bir önceki yıla ilişkin ankette istihdamını artırdığını belirten dağıtıcı üyelerin oranı yüzde 52,2 olarak belirlenirken, söz konusu oran bu yıl yüzde 64’e, üreticiler de ise yüzde 58,3’ten yaklaşık yüzde 76’ya yükseldi.

EN ÖNEMLİ SORUN DÖVİZ

Anket raporuna göre geçen yıl sektörde yaşanan en önemli sorunların başında döviz kurlarında yaşanan hareketlik geliyor. Bu durum yatırım konusunda da sektörün iştahını kesiyor. Sonuçlara göre bu yılın ilk çeyreğinde yatırım yapmayı planlayan üye oranı yüzde 38,2 olarak tespit edildi. Bir önceki ankette ise oran yüzde 50 olarak kayıtlara geçmişti. Bir diğer sonuca göre 2021 yılının genelinde üyelerin ihracatı, dolar bazında 2020’ye göre ortalama yüzde 25’e yakın artış gösterdi.

Otomotiv satış sonrası pazarı özelinde geçen yıla ilişkin değerlendirmelerde bulunan OSS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, pandemi döneminin otomotiv satış sonrası hizmetler sektöründe de çok sayıda alışkanlığı değiştirdiğini ifade ederek “Ancak, yine pandemi ve vergilendirmelere bağlı olarak ithalat ile gümrüklerde yaşanan sıkıntılar, ihtiyaç olan parçalarda bulunabilirlik riskine yol açmaya devam edecek” dedi. Özalp “Sektörde 2021 yılında, 2020’ye göre satışlarda artış yaşandı. Talepler ve satışlar da yüksek beklentilerle devam ediyor. Sektörümüzün bu yıl enflasyon oranının üzerinde bir büyüme gerçekleştireceğini öngörüyoruz” dedi.