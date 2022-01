Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Suzuki’nin efsanevi modeli Vitara, hibrit teknolojisine kavuştu. Bu hafta, hem yakıt tüketimi hem de performans açısından yeni Vitara’yı sizler için deneyimledik. 1,4 litrelik hibrit destekli motoru ile 129 beygir güç üreten Vitara, makyajlanarak daha şık bir görünüme kavuşmuş. Testimizin tüm ülkede etkili olan yoğun kar yağışına denk gelmesi, yeni Vitara’nın sürüş özelliklerini daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki; 4 çeker özelliğine sahip olan Vitara, tüm sert kış şartlarında bizi hiç mağdur etmedi. Öyle ki, birçok otomobilin yolda kaldığı durumlarda Vitara ile testimizi başarıyla tamamladık. Kısacası yolda olduğu kadar off-road şartlarında da tam not aldı. Dış tasarımına gelirsek, makyajla birlikte Vitara’nın far tasarımında değişiklikler yaşanmış. LED far içinde bulunan mavi çizgi detayları, aracın hibrit çalışma sistemine vurgu yapıyor. Ön ızgarada krom detayların arttığı görülüyor. Aynı zamanda sis farlarının kenarlarında bulunan gündüz farları, şık tasarımı tamamlayan bir unsur olarak göze çarpıyor. 17 inçlik 5 kollu jantlar, Vitara’nın olduğundan daha büyük görünmesini ve SUV kimliğini yansıtıyor. Arka bölümde ise eski versiyonuna göre çok büyük bir değişiklik yok. Yalnızca stoplar LED teknolojisine kavuşmuş. Suzuki Vitara hibrit 375 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Hatta koltuklar yatırıldığında bu değer 1.220 litreye kadar ulaşıyor. Yükleme gibi işlemler kolay yapılabiliyor. Kullanışlı bir bagajı bulunuyor. Vitara’nın B segmenti bir SUV olduğunu düşündüğümüzde iç hacminin geniş olduğunu söyleyebilirim.

İÇ KALİTE ORTA SEVİYEDE

Vitara’nın sade ve teknolojik bir kokpiti bulunuyor. İç kısımda kullanılan malzemenin kalitesi orta seviyede… Kapı kolu üstlerinde sert plastik kullanılmış. Ancak kokpit üstünde yumuşak bir malzeme var. Koltuklarda suni deri ve kumaş detaylar var. Sürücüyü sarma konusunda da başarılı. Vitara’daki bir diğer değişim kol dayama, selefinde bu detay yoktu. Analog çalışma sistemine sahip kadranların ortasında araçtan anlık veriler alınabilen bir bilgi ekranı bulunuyor. Yol bilgisayarına da buradan ulaşmak mümkün. Otomobilin direksiyonu, iç malzemeye göre daha kaliteli duruyor. Direksiyon üzerinden multimedya, şerit takip sistemi ve cruise control gibi özellikleri kontrol edebiliyorsunuz. Vitara’da 9 inç boyutunda bir multimedya sistemi bulunuyor. Apple Car Play ve Android destekli olan bu multimedya, eskisine göre daha iyi grafiklere sahip. Ancak dokunmatiği konusunda hâlâ gidilecek yol var gibi. Geri görüş kamerası ve koltuk ısıtma gibi donanımlarda Vitara’da standart sunuluyor.

7,2 LİTREYİ GÖRDÜK

1,4 hibrit destekli motoru ile 129 beygir güç üreten Vitara, 235 Nm tork değerine sahip. Bu motor 6 ileri tam otomatik şanzıman ile kombinlenmiş. Motora destek olan alternatör, gücünü 48 voltluk elektrikli motordan alıyor. Bir de motor destek olan elektrikli bir dönüştürücü var. Kısacası otomobilin motoru 3 ayrı dinamikten oluşuyor. Bilindiği üzere içten yanmalı motorlarda Nm değerleri yüksek devirlerde alabiliyorsunuz. Vitara hibritte bu değerleri daha erken hissedebiliyorsunuz. Bu da otomobile atiklik kazandırıyor. Fabrika değerlerinin üzerinde bir yakıt tüketimini gördük. Ortalama sürüşte 7,2 litre gibi bir tüketime sahip olduğunu söyleyebilirim. Vitara hibrit, fiyat-performans değerlendirmesine göre üst sıraları zorlayabilir.