Türkiye Gazetesi

Benzerlerine ancak Kuzey Avrupa ülkelerinde rastlanabilen adrenalin dolu etkinlikte buz kalınlığı 40 santimetreyi aşan Çıldır Gölü üzerinde Temel Eğitim, Drift ve Yarış pisti olmak üzere toplam 3 parkurda sürüş gerçekleştirildi. BMW M8 Competition Coupé, BMW M4 Competition Coupé ve BMW M240i xDrive Coupé gibi yüksek performans araçlarının kullanıldığı bu etkinlikte araçlarda hem standart kış lastikleri hem de yurt dışından özel getirtilen çivili yarış lastikleri kullanıldı. Bu yıl 7.si gerçekleştirilen etkinlik, müşterilerin katılımına sunulan tek organizasyon olarak dikkat çekerken öte yandan Borusan Otomotiv çatısı altında ülkemizde temsil edilen Land Rover’ın ikonik Defender modelleri ile off-road kar sürüşü adrenalin dolu anlara sahne oldu.

Otomotiv satış sonrası sektörü büyüyor Bu yıl satışlarda ortalama yüzde 23,5’e yakın artış bekleyen sektör, istihdam konusunda 2022 yılında büyüme öngörüyor.