Türkiye Gazetesi

Otomotiv devi Toyota, küresel çip krizinin üretimi etkilemişiyle satış beklentilerini düşürdü. Japon motor devi, 2021’in son üç ayında karının yüzde 21 düştüğünü belirtti. Aynı zamanda şirket, üçüncü çeyrek faaliyet karının da 784.4 milyar Yen olduğunu söyledi.

OCAK AYINDA AÇIKLAMA YAPMIŞLARDI

Şirket tarafından Ocak ayında yapılan açıklamada, 9,3 milyon araç üretim hedeflerine ulaşamayacaklarını duyurmuştu. Şubat ayında ise en az 150 bin araçlık düşüş yaşanacağını belirtmişti.

ÇİP KRİZİ NEDENİYLE ÜRETİM DÜŞTÜ

Yaşanan küresel çip krizinin ardından açıklama yapan Toyota, "Geçen yazdan bu yana seri üretim hacmindeki düşüşler nedeniyle müşterilerimizden özür dileriz. Mümkün olan en kısa sürede tam üretime geri dönmek için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Eylül ayına bakıldığında ise Toyota’nın çip krizi nedeniyle dünya çapındaki araç üretimini yüzde 40 oranında düşürdüğü görülmüştü.

DEV ŞİRKETLER KRİZİN EŞĞİNDE

Çip krizi diğer dev otomotiv şirketlerini de vurmuş durumda. Yaşanan krizden dolayı Volkswagen, General Motors, Ford, Nissan, Daimler, BMW ve Renault gibi rakip otomobil üreticileri de son aylarda araç üretimini azalttı.

Öte yandan geçen ay Toyota, en yakın rakibi VW'ye karşı liderliğini genişleterek dünyanın en büyük otomobil satıcısı konumunu pekiştirmişti.

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