Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Yeni oluşum ile Mercedes-Benz Otomotiv, global pazarlarda otomobil ve hafif ticari araçlar için satın alma projesi yürüten küresel ekiplere Türkiye’den destek sağlayacak. Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan konuyla ilgili açıklamasında “Yeni global yapılanma sonrası ana şirketimiz Mercedes-Benz AG, Türkiye’yi bir destek üssü olarak konumluyor, küresel sorumluluklarımız genişliyor. 2022 yılında yaklaşık 200 kişilik ek istihdam oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi. Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz ise “2013 yılında kurulan IT Merkezimize aralıksız yaptığımız yatırımlarla 500’e yakın çalışana ulaşarak bu sürede yaklaşık 10 kat büyüdük. Türkiye’de yazılım mühendisliği anlamında örnek bir kurumuz ve Türkiye’den dünyaya yazılım ihraç ediyoruz” şeklinde konuştu.

Otomobil devi Mercedes arızasını kabul etti: 800 bin aracı geri çağırdı Dünyaca ünlü otomobil devi Mercedes, 800 binden fazla aracı soğutma sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle geri çağırdığını açıkladı.

Mercedes, tek şarjla en yüksek menzile sahip otomobili tanıttı Otomobil devi Mercedes-Benz, yeni tamamen elektrikli Vision EQXX konsept otomobilini Pazartesi günü tanıttı. CES 2022’ye (Tüketici Elektroniği Fuarı) pandemi nedeniyle katılmayacağını açıklayan şirket, tanıtımı çevrim içi yapmayı tercih etti.