Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Station wagon otomobilerin boyutlarını, MPV sınıfı araçların hacmini ve SUV dünyasının tasarım felsefesini üzerinde taşıyan Dacia Jogger âdeta kendi başına yeni bir sınıf oluşturma iddiası ile karşımıza çıkıyor. 6 vitesli manuel şanzımana sahip yeni TCe 110 bg benzinli motor dışında benzin ve LPG yakıtlı ECO-G 100 bg motor olmak üzere iki motor seçeneğiyle satışa sunulması planlanan modele 2023 yılında bir de hibrit versiyon eklenecek. Ürünün global lansmanında söz alan Dacia CEO’su Denis Le Vot konuşmasında ”5 veya 7 koltuklu seçeneğine sahip Jogger, Dacia’nın karakterini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. İç mekândaki yüksek, konfor, modüler yapı, çok yönlülük özellikleri kadar, çekici ve güçlü tasarımıyla da Jogger maceracı bir ruha sahip. Yen modelimiz günlük kullanım veya şehirden kaçış için ailenin ideal yol arkadaşı olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı. 700 litrenin üstüne çıkan bagaj hacmi ile dikkat çeken yeni model aynı zamanda 1.200 kiloya kadar römork çekme kapasitesi sayesinde âdeta maceraseverlere de göz kırpıyor.

PAZARDA GÜÇLENİYORUZ

Konuyla ilgili açıklamasında Dacia markası ile Türkiye'de hâlihazırda başarılı bir grafik çizdiklerini dile getiren Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş “Yeni Dacia Jogger, 7 kişilik ferah yaşam alanı, modüler tavan rayları, 8 inçlik multimedya gibi özellikleriyle geniş aile ve kalabalık yaşamlara hitap etmesi açısından Türk tüketicisinin ihtiyaçlarını karşılayan bir model. Ulaşılabilirlik ve yalınlık felsefesiyle Dacia, gerçekten önemli olan tüm özellikleri tüketicilerle buluşturmaya yeni modeli ile devam ediyor. Bir station wagonun uzunluğu, bir MPV'nin genişliği ve bir SUV’nin görünümü ile Dacia Jogger gerçek bir macera aracı. Modelin yer aldığı C-MPV segmenti, 2021 sonu itibarıyla ülkemizde binek otomobil pazarından yüzde 0,3 pay aldı. Bununla birlikte Yeni Jogger ile yerden yüksekliği, bagaj hacmi ve fonksiyonelliği ile SUV pazarından da pay almayı hedefliyoruz. 2022'nin üçüncü çeyreğinde Türkiye'de satışa sunmayı planladığımız Yeni Dacia Jogger, Türkiye'de hâlihazırda başarılı bir grafik çizen Dacia markamızın ürün gamını daha da güçlendirerek pazardaki iddiamızı artıracak” ifadelerini kullandı.

Dacia’nın ikonik modelleri yenileniyor Dacia; Sandero, Sandero Stepway ve Logan’ın üçüncü nesillerini tanıtmak için gün sayıyor.