Türkiye Gazetesi

Bilim adamları, yüksek şarj kapasitelerine rağmen kararsız oluşuyla bilinen lityum sülfür bataryaların kullanımına olanak sağlayacak yeni bir yöntem keşfedildi. Geliştirilen yöntem ile lityum iyon bataryalara göre 3 kat fazla şarj kapasiteleri olan lityum sülfür bataryaların kullanımına olanak sağlayacak yeni bataryalar yapılacak.

3 KAT DAHA FAZLA ŞARJ KAPASİTESİNE SAHİP

Independent'ın haberine göre, Communications Chemistry dergisinde yayımlanan araştırmada, Drexel Üniversitesinden bilim insanları tarafından yapılan projede, lityum-iyon bataryalardan 3 kat daha fazla şarj kapasitesi olan lityum sülfür bataryaların kararsızlıklarını gidermek amacıyla çalışmalar gerçekleştiriliyordu. Şarj sürecinde meydana gelen kimyasal reaksiyonları önleyecek şekilde bir tasarım yapılmaya çalışıyordu.

ÇALIŞMALARDA KEŞFEDİLDİ

Yaptıkları çalışmalarda sülfürün reaksiyonu önleyen nadir bir kimyasal evresini keşfeden bilim adamları, bu evrenin polisülfür olarak bilinen kimyasal terkibin oluşmasını önleyerek, sülfürü daha önce sadece laboratuvarda yüksek sıcaklıklarda oluşan monoklinik (eğik eksenli) gamma fazına kristalleştirdiği belirtildi.

İLK BAŞTA İNANAMADILAR

Çalışmayı yapan bilim adamı Rahul Pai, keşfettikleri bulgulara ilk başta inanmadıklarını, geçmiş tüm araştırmaların monoklinik sülfürün 95 santigrat derecenin altında kararsız olduğunu gösterdiğini belirtti. Son yüzyılda monoklinik gama sülfür üreten çok az sayıda çalışma olduğunu, ortaya çıkan sülfürün de en fazla 20-30 dakika kararlı kaldığını kaydeden Pai, "Biz bunu binlerce kez elektrik yüklenen ve boşaltılan (şarj-deşarj edilen) bir katotta performansı düşürmeden oluşturduk ve bir yıl sonra yaptığımız inceleme kimyasal fazın aynı şekilde kaldığını gösterdi." ifadesini kullandı.

ANLAMAYA ÇALIŞIYORLAR

10 yıllık kullanıma eş şekilde, bir yıl içerisinde 4 bin defa elektrik yüklenip boşaltılan sülfür katotun kararlılığının bozulmadığını gören bilim insanları, bu teknolojiyi ticarileştirerek daha sürdürülebilir ve düşük maliyetli bataryaların geliştirilmesini sağlama umuduyla bu sürecin arkasındaki mekanizmayı tam olarak anlamaya çalışıyor.

Akıllı telefonlardan elektrikli araçlara her yerde bulunan lityum iyon bataryalara göre 3 kat fazla şarj kapasiteleri olan lityum sülfür bataryalarda, her şarj-deşarj döngüsünde yüzde 78 oranında boyut değişimi oluyordu.

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