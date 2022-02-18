Türkiye Gazetesi

Dolar kurunun ve çip krizinin etkisiyle yükselişe geçen sıfır otomobil fiyatları, ikinci eli de olumsuz etkiledi. Neredeyse sıfır otomobil fiyatlarıyla yarışan ikinci elde piyasa adeta durma noktasına gelirken, sıfır otomobildeki krizin yavaş yavaş çözülmesiyle birlikte fiyatlar geriledi.

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 54,4 azalırken, fiyatlar yüzde 1,5 geriledi. Ocak ayı satışları Aralık 2021'e kıyasla yüzde 54,41 azalarak 90 bin 310 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu. Geçen yıl ocak ayında 103 bin 398 satış gerçekleşmişti. Böylece geçen yılın ocak ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 13'lük azalış görüldü.

YÜZDE 30'U SATILDI

Bu yılın ocak ayında ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 olarak belirlendi. Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 302 bin 883 ile Ocak 2021'e göre yüzde 13 arttı. İlana çıkan araçların yüzde 30'u satıldı.

DİZEL TERCİHİ SÜRÜYOR

İkinci el pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, ocakta en yüksek payı yüzde 61,2'yle dizel otomobiller aldı. Dizel otomobilleri yüzde 35,8 payla benzinli ve yüzde 1,3 payla oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobillerin payı yüzde 1,4 ve elektrikli otomobillerin payı da yüzde 0,2 olarak belirlendi.

FİYATLAR YÜZDE 1,5 GERİLEDİ

Ocak ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,5'lik fiyat azalışı gözlendi.

Sektör temsilcileri, ikinci el otomotiv piyasasının sıfır araç fiyatlarını referans aldığını, sıfır araç fiyatlarındaki düşüşün ikinci el piyasasına da düşüş olarak yansıyacağını ve döviz kurundaki gelişmelerin fiyatları yukarı yönlü etkilediğini belirtiyor. Uzmanlar, satışların geçen yılın ocak ayında olduğu gibi yavaş başladığını ancak yılın ikinci çeyreğinden itibaren ikinci el otomotiv pazarının tekrar hareketleneceğini öngörüyor.

İkinci el satışları oto baharda hızlanacak 2022 yılına da geçtiğimiz yılın ilk aylarında olduğu gibi yavaşlama ile başlayan ikinci el araç sektörü ikinci altı aydan umutlu.

Hava yastığı yerine atlet çıktı, uzman isim 'ikinci el araç' alacakları uyardı İkinci el araç alım-satımında otomobilin güncel durumuna dikkat etmek büyük önem taşıyor. Bazı satıcılar başvurdukları hileler ile aracı 'sorunsuz' gösteriyor fakat hava yastığı olması gereken yerden atlet bile çıkabiliyor. Oto ekspertiz işletmecileri, araç alacaklara 'sahte eskpertiz raporu' uyarısında bulunurken, "kendi raporunuzu mutlaka alın" diyorlar.