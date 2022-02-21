Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Karsan 2021’i büyüyerek geride bırakırken yükselen üretim kapasitesi ve ihracat gücüyle, 2022’ye her alanda 2 kat büyüme hedefini açıkladı. Şirket, ciro, kârlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına ek olarak AR-GE kapasitesini de iki katına çıkarmayı planlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Karsan CEO’su Okan Baş “2021’i yüzde 30’luk büyüme ile kapattık ve 2 milyar TL’nin üzerinde ciro elde ettik. Bu rakamın yüzde 70’ini ihracat çalışmaları oluşturuyor. Bu yıl ise elektrikli araçlarda da en az iki katı büyüme hedefliyoruz. Elektrikli gelişim vizyonumuz e-Volution ile Karsan markasını Avrupa’da ilk 5 oyuncu arasında konumlandıracağız. Ayrıca bu yıl ciroda, istihdamda, kârlılıkta ve AR-GE kapasitesinde durumumuzu ikiye katlayacağız. Kısacası, bu yıla ilişkin Karsan’ın hedefi çarpı iki” dedi. Oyak Renault ile Renault Megane Sedan üretimi için 2021’de imzalanan anlaşmaya da değinen Okan Baş “Çalışmalarımıza eylül ayında seri üretime başlayacak şekilde hızla devam ediyoruz. Şu anda ilk gövde üretimini yaptık. Tesisler de kuruluyor” diye konuştu.

İBB OTOBÜS İHALESİNDE KENDİMİZE GÜVENİYORUZ

Düzenlenen basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 7,7 milyar liralık elektrikli otobüsler ihalesi hakkında gelen bir soru üzerine konuşan Baş “O süreç devam ediyor. Denenen araç Türk aracı değil diye biraz ortalık karıştı gibi ama önümüzdeki hafta test sürüşü denemesinde sıra bizde. Bizim aracımız zaten hazır durumda ve Türkiye’de yollarda. Ürünümüze güveniyoruz. Karsan araçları Avrupa’da kendi muadilleri ile kıyaslandığında çok iddialı bir noktada. Hem en güncel teknoloji hem teknolojinin ürüne entegrasyonu konusunda başarılıyız” dedi.

Karsan e-ATA Avrupa yollarında Avrupa pazarında elektrikli ürünleriyle büyümeye devam eden Karsan, elektrikli e-ATA modelinin ilk teslimatını Romanya’ya gerçekleştirdi.

Karsan’ın sürücüsüz otobüsleri ABD yollarında Karsan’ın ABD merkezli Türk teknoloji şirketi ADASTEC ile geliştirdiği ve Avrupa ile Amerika’nın ilk seri üretim sürücüsüz otonom aracı olarak pazara sunduğu Karsan Otonom e-Atak, ABD’nin saygın üniversitelerinden Michigan State University’e (MSU) gönderildi.