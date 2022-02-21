Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Bu hafta Pick-Up tarihinin öncü isimlerinden Toyota Hilux ile sizler için buluştuk. 1968’den bu yana üretimi devam eden Hilux, Off-Road tutkunlarına hitap edebilmesi için ‘invincible’ donanımıyla satışa sunuldu. Makyajlanan Hilux’te en belirgin değişikliğin far gruplarında yapıldığı görüyoruz. Ön farlar ve arka stoplar tamamen LED teknolojisine kavuşmuş. Ön ızgarada bulunan detaylar daha belirgin hâle getirilmiş. Mat siyah kaplamalar daha kalın tutulmuş ve bunların içinden geçen krom çıtalar hem daha güçlü hem de şık bir görünüme imkân tanımış. Özetle Yeni Hilux, ‘invincible’ konseptiyle Off-Road için modifiye edilmiş gibi duruyor.

SÜRÜŞ KONFORU ARTTI

İç kısmına geçersek arka koltukların hacmi yeterli seviyede… Gösterge tablosu ve multimedya ekranında grafiklerin iyileştirildiğini görüyoruz. Yalnızca, teknolojinin bu denli geliştiği günümüzde multimedya üzerindeki tuşların dokunmatik olmasını tercih ederdim, bir de havalandırma çıkışlarının arasına sabitlenmiş olan dijital saat, küçükte olsa içeride demode bir izlenim oluşturuyor. Otomobilin içinde ilk dikkatimi çeken bir detay da 9 hoparlörlü JBL ses sistemi oldu. Öte yandan direksiyon ve koltuklarda bulunan ısıtma özelliği ise lüks detaylar arasında sıralanabilir.

YAKIT TÜKETİMİ BAŞARILI

Yeni Hilux’ta 2.4 litre 150 beygir güç üreten bir motor bulunuyor. 400 Nm Tork değeri bulunan bu motor kısmen zayıf kalmış diyebiliriz. Öte yandan tüketim tarafından sizi mutlu eden bir tablo ile karşılaşacaksınız. Karma yakıt tüketiminde 9-10 litre civarında bir seviyeyi yakalayabilirsiniz. Tabii 4 çeker arazi modunda tüketim seviyesi artıyor. Ancak gücün sembolü olan bu segmentte, beygir seviyesi bir nebze olsun yüksek tutulabilirdi. Gaza bastığınızda daha atik bir Hilux isterdim. Pick-Up modellerin SUV yerine de tercih edilmeye başlaması ile Toyota’da sürüş konforunu artırmış diyebiliriz. Süspansiyonların daha yumuşak olduğu hissediliyor. Asfalt yolda çukur ve kasisleri pek hissetmiyorsunuz. Kabin içerisindekilere konforlu bir sürüş imkânı sağlıyor.

SUV YERİNE ALINABİLİR

Asıl konuya gelirsek, Hilux arazide son derece başarılı… ‘Invincible’ yani ‘yenilmez’ adının hakkını sonuna kadar veriyor. Her türlü zor şartta bizden tam not aldı diyebiliriz. Özellikle 4 çeker modunda arazide kalmanız mümkün değil. Öte yandan pick-up segmentlerinde alışık olduğumuz sert ve rahatsız edici sürüş, Hilux’te kendini konfora bırakmış. Arazide dahi rahat bir kullanım sunuyor. Son fiyat listesine Toyota’nın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Yalnızca şunu belirtelim Hilux, kompakt bir SUV yerine, fiyatı ve performansı ile tercih edilebilir.

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