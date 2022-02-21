Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarıyla üretilen TOGG’dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda inşası devam eden Gemlik fabrikasıyla ile ilgili önemli bilgiler verildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

TOGG’un sosyal medya hesabından "Gemlik tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda hız kesmeden ilerliyor. "Gemlik tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda hız kesmeden ilerliyor. Ayrıntılar videomuzda." diyerek paylaştığı videoda, Gemlik fabrikasıyla ile ilgili önemli bilgiler verildi.

TOGG'dan yapılan paylaşım.

BOYA TESİSİ

Boya tesisinin yüzde 88'i tamamlandı. Boya tankları ve fırınlarının kurulumu tamamlandı. 19 bin 416 metre elektrik kablolama yapıldı. 21 bin 789 metre boru hattı döşendi.

GÖVDE TESİSİ

Gövde tesisinin yüzde 76'sı tamamlandı. Üretim hattı robotları yerleştirilmeye başlandı. 8 bin 983 metre elektrik kablolama yapıldı. 37 bin 453 metre boru hattı döşendi.

MONTAJ TESİSİ

Tesisin yüzde 79'u tamamlandı. Üretim hattı robotları yerleştirilmeye başlandı. 12 bin 832 metre elektrik kablolama yapıldı. 27 bin 386 metre boru hattı döşendi.

Yerli otomobil TOGG’dan bir başarı daha: En iyi 20 marka arasına girdi Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, başarılarıyla gündem olmaya devam ediyor. Özellikleriyle Türkiye’nin küresel teknoloji markası olan TOGG, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin (Consumer Technology Association) en iyi 20 markasından biri oldu.

Yerli otomobil TOGG’da yeni gelişme! Bakan Varank seri üretim için tarihi verdi Yerli ve milli imkanlarla üretilen TOGG’da öneli gelişme. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Polatlı’da Kontrolmatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası Temel Atma Töreni'nde yerli ve milli imkanlarla üretilen TOGG ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dünyanın yakından takip ettiği TOGG’un seri bandına gececiği ve yollara çıkacağı tarihlerin detaylarını paylaşan Bakan Varank, her şeyin planlı bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Dünya TOGG’u böyle gördü TOGG’un dünya lansmanında ilginç gelişmeler yaşandı. Yabancı otomotiv duayenleri TOGG ile ilgili ‘TEKNOTÜRKLER’ yorumu yaptı. Küresel otomotiv uzmanları “TOGG bir Apple ve Samsung gibi duruyor, Türkler bizi şaşırttı” açıklamalarında bulundu.