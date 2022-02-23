Türkiye Gazetesi

Volkswagen otomobil grubunun parçası Audi, 2024'ten itibaren Audi araçlarının belirli modellerinin Verizon'un 5G Ultra Geniş Bant ağına bağlanabileceğini açıkladı. Yeni Audi 5G serisinin sürücüleri, internet yüklemeleri veya akışı için daha yüksek hıza, 3D haritalama ile geliştirilmiş bir araç içi navigasyon sistemine, bulut tabanlı kullanıcı profillerine erişebilecek.

Bununla birlikte, sürücülerin Audi'nin 5G araç içi hizmetlerine erişmek için bir abonelik ödemesi gerekecek. Audi, 5G aboneliğinin ne kadara mâl olacağını ise henüz açıklamazken, 4G LTE araç içi WiFi ve navigasyonlu mevcut İsteğe Bağlı İşlev planı yılda 849 dolar.

5G ARAÇLARDA YOK YOK!

Yeni 5G araçlar, trafik ışıkları ve düşük gecikmeli yol uyarıları hakkında bilgiler de dahil olmak üzere Audi'nin mevcut araç içi bağlantılı hizmetleri için de geliştirilecek. Muhtemelen Audi'nin 4G özellikli otomobillerinin halihazırda sunduklarının daha da hızlı ve daha ayrıntılı bir versiyonu olacak.

Mevcut Audi modellerinde, ücretli yollar için yerleşik ödeme özelliklerini biliyoruz. Bunun yanı sıra, 4G sistemi araç sürücüsü, bir okul otobüsünün, bisikletçilerin, yol ekiplerinin ve diğer engellerin yakınında olduklarında uyarıyor.

Audi'nin 5G arabaları aynı zamanda mobil uç bilgi işlem ile donatılacak; arabalar verilere anında tepki verebilecek ve daha iyi otonom sürüş sağlayacak. Teknoloji endüstrisi, güvenliği artırmak üzere otomobillerde mobil uç bilgi işlemine yöneldi. Uç bilgi işlem, gerçek zamanlı veri işlemeye izin veriyor. Böylece arabalar diğer arabalara, altyapıya ve yoldaki bağlı cihazlara daha hızlı cevap verebiliyor.

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