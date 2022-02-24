Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, AA muhabirine verdiği röportajda önemli konulara değindi. İklim değişikliğiyle mücadelede yakıtların değişiminin ve dönüşümünün önemine dikkat çeken Kacır, TOGG'un bu alanda büyük bir adım olduğunu söyledi. Devamında Kacır, "TOGG için artık hep birlikte geri sayımdayız. TOGG'u yollarda görebilmek adına son 12 ayın içindeyiz. Bunun da heyecanını duyuyoruz." dedi.

Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin otomobilini bir otomobil projesinden çok öte gördüklerini vurguladı. Bu noktada, TOGG projesinin tüm otomotiv ekosisteminin hatta mobilite ekosisteminin dönüşümüne hız kazandıracak bir öncü proje olduğunu söyledi.

ŞARJ ALTYAPISI KURULACAK

Mehmet Fatih Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dünyada elektrikli araçlar hızla yaygınlaşıyor. 10 yıl sonra satılan araçların en az yarısının elektrikli, sıfır emisyonlu araçlar olacağı öngörülüyor ve TOGG doğuştan sıfır emisyonlu, doğuştan elektrikli bir araç olarak tasarlandı, yollara çıkmaya hazırlanıyoruz. TOGG'un etrafında gelişecek ekosistem de çok değerli olacak. Batarya yatırımlarımız hız kazandı. TOGG, kurduğu SIRO şirketiyle batarya yatırımı yapıyor olacak ve Bakanlığımızın desteğiyle inşallah bu yatırım da hızla gerçekleşecek. Çok önemli bir kapasite ortaya çıkmış olacak. Başka batarya yatırımlarını destekleme konusunda da Bakanlık olarak ciddi çalışmalar yürütüyoruz."

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır son olarak ulusal şarj altyapısı kurmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer ortaklarla çalıştıklarını söyledi. Kacır, "Çok yakın bir zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'de kurulacak hızlı şarj altyapılarına, ilişkin bir destek programına da çıkacağız ve hedefimiz 1 yıl içerisinde Türkiye'nin dört bir yanını, 81 ilimizin tümünü hızlı şarj altyapısıyla donatmak. Bunun da bütün hazırlıklarını tamamladık. İnşallah hızla bunu da hayata geçirmiş olacağız ve Türkiye, milli markasıyla dünyaya güçlü bir mesaj da vermiş olacak." şeklinde sözlerini noktaladı.

TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım! Robotlar yerini alıyor Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un inşası devam eden Gemlik’teki fabrikasında son aşamaya gelinmiş durumda. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak çalışmalardaki son durum hakkında bilgiler verdi.

Yerli otomobil TOGG’dan bir başarı daha: En iyi 20 marka arasına girdi Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, başarılarıyla gündem olmaya devam ediyor. Özellikleriyle Türkiye’nin küresel teknoloji markası olan TOGG, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin (Consumer Technology Association) en iyi 20 markasından biri oldu.