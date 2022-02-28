Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Günlük araç kiralama şirketlerinin bu yıla ilişkin araç alımlarıyla turizmde beklenen toparlanmaya hazırlık yapmaya başladıklarını söyleyen Ekici, “Bu büyüme ile birlikte sektörün iş hacminin 2019 yılı seviyesine yaklaşacağını düşünüyorum.” dedi. Ticari araç kiralamada yaşanan değişime de değinen Ekici, uzun dönem kiralamada ticari araç payının üç-dört yıl içinde yüzde 25’e yükselmesinin beklendiğinin altını çizdi.

'TİCARİ'YE DE İLGİ VAR

Uzun dönem kiralamada ticari araç payının üç-dört yıl içinde yüzde 25’e yükselmesinin beklendiğini vurgulayan Ekici, “Artık tek bir araç bile kiralanabiliyor. Hızlı bir artış trendine girdik” dedi.

Beklenen açıklama geldi: Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, 12 ay sonra yollarda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin otomobili TOGG için beklenen duyuruyu yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen İklim Şurası'na katılan Bakan Yardımcısı Kacır, TOGG'un 12 ay sonra yollara çıkacağını açıkladı.

Taşıt kredilerine yeni düzenleme geliyor: İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? Durma noktasına gelen ikinci el otomotiv piyasası, taşıt kredilerine gelen yeni düzenlemeyle yeniden hareketlenmesi bekleniyor. Yapılan olan düzenleme ile tüketicinin talebinin artmasıyla Mart ayından itibaren satışların yükselmesi öngörülüyor. Gelecek olan düzenleme ise otomobil alacaklarda ‘İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek?’ sorusunu oluşturdu. İşte sorulan soruların cevapları.