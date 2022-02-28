Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Avrupa’da üretilen Yeni Kia Sportage’ın ülkemize ilk önce 4X4, benzinli versiyonu satışa sunulurken, Elegance Konfor paketi 829.900 TL’den, Prestige paketi 919.900 TL’den başlayan fiyatlara sahip. Yeni Kia Sportage’ın gelişiyle birlikte Türkiye’deki pazar payını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “Artan teknolojik özellikleri ve yeni tasarım diliyle başta Sportage olmak üzere Sorento, Stonic, XCeed, Niro ve EV6 satışları ile yıl boyunca Kia olarak SUV denince akla ilk gelen markalardan biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

TOGG Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu TOGG, 2022'nin son çeyreğinde banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak. Öte yandan Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. TOGG 2030 yılına kadar 5 farklı modelle tüketici karşısına geçmeyi hedefliyor.

Toyota Corolla’nın artık bir SUV modeli var Elektrikli yeni modellerini tanıtan Toyota, hibrit teknolojisinden sonra elektrikli araç sınıfında da gözünü zirveye dikti.