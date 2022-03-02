Türkiye Gazetesi

Döviz kurundaki hareketlilik, koronavirüs etkisi ve çip krizinin peş peşe gelmesi ile otomobil piyasası adeta durmuştu. Hem fiyatların yükselmesi hem de üretimde yaşanan sıkıntılar sıfır araç yerine ikinci ele yönelimi artırmış, bu durum da fiyatların tavan yapmasına neden olmuştu.

Yaşanan krizin yavaş yavaş çözülmesi ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) da bir adım atarak taşıt kredisi limitini artırdı. Taşıt kredi limitlerinin ve vade sayısının artması ile birlikte piyasada hareketlenme başladı. Oto galericiler, yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte sıfır ve ikinci el araç piyasasındaki hareketliliğin artacağını söyledi.

YAZ DÖNEMİNDE HAREKETLİLİK ARTACAK

Yaz tatili dönemine gidildikçe araç satışlarının hızlanacağını kaydeden TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Aylık araç satışı, aracın tercih edilme durumuna bağlı oluyor. Özellikle otomatik vites araçların en uzun durma süresi 1 hafta veya 10 gün. Çünkü genelde insanlar o araçları okulda okuyan çocuklarına ya da eşlerine alıyorlar. En az elimizde 2-3 ay duran araçlarımız oluyor. 20 Aralık’tan önce esnaf arkadaşlarımızın almış olduğu araçlar hala ellerinde. Aylık satışımız en fazla 4 veya 5 oluyor. Şu anda satışların az olmasından dolayı 20 Aralık’tan önce aldığımız araçların çoğu elimizde duruyor. Mart aynının sonu ve nisan ayından itibaren kur korumalı paranın çözülmesi, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve tatil döneminin geliyor olmasından dolayı araç ticaretinin çok hızlanacağını düşünüyoruz" dedi.

İKİNCİ EL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

İkinci el araç fiyatlarının düştüğünü söyleyen Batı, "Çip krizinden dolayı vatandaşlar otomobil bayilerine gittiklerinde araç bulamıyorlardı. Şu anda az da olsa bayilere gittiklerinde araç bulabiliyorlar. Sıraya girerek en az bir ay sonra araçlarını teslim alabiliyorlar. Sıfır araçlarda araç kredisi var diyemeyiz. Zaten araç satışı az olduğu için gelen araçlar büyük oranda yeterli olabiliyor. Pandemi, döviz ve çip krizine bağlı olarak araç fiyatları yüzde 10-15 daha yüksekti. Bu yükseklik azalamaya başladı" ifadelerini kullandı.

Taşıt kredilerine yeni düzenleme geliyor: İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? Durma noktasına gelen ikinci el otomotiv piyasası, taşıt kredilerine gelen yeni düzenlemeyle yeniden hareketlenmesi bekleniyor. Yapılan olan düzenleme ile tüketicinin talebinin artmasıyla Mart ayından itibaren satışların yükselmesi öngörülüyor. Gelecek olan düzenleme ise otomobil alacaklarda ‘İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek?’ sorusunu oluşturdu. İşte sorulan soruların cevapları.