Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının raporuna göre ise 2030 yılına kadar Türkiye’de tahmini şarj noktası sayısı kamuya açık alanlarda bir milyon, evlerde 900 bin adede ulaşması öngörülüyor. Böylece toplamda, Türkiye’deki şarj noktalarının sayısının 2030’da iki milyona ulaşması bekleniyor.

UZMANLAR BİR ARAYA GELECEK

Ciddi ölçekte büyüme belirtisi ortaya koyan sektör EV Charge Show organizasyonu ile bir araya gelecek. Planlamalara göre 26-28 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenecek Elektrikli Araç Şarj Teknolojisi ve Ekipmanları Fuarı, elektrikli araçların şarj edilmesi için gerekli donanım ve yazılım üreticileri, hizmet sağlayıcıları ve çözüm ortakları ile kamu ve özel sektör yatırımcılarını bir araya getirecek. Ayrıca organizasyonla eş zamanlı olarak EV Charge Konferansı alanında uzmanların bilgileri paylaşmasına olanak tanıyacak.

Hurda malzemelerle şarjlı araç yaptı: 2 TL ile kilometrelerce yol gidiyor Ordu'da telefon ve bilgisayar tamircisi 35 yaşındaki adam hurda malzemelerden yaptığı elektirikli araçla görenleri şaşkına çeviriyor. 50 kilometrelik yolu 2 liralık şarj ile kat edebilen araç saatte 55 kilometre hıza ulaşabiliyor.

TOGG banttan indiğinde şarj sıkıntısı olmayacak Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Projesi’nde şarj altyapısına ilişkin standartların hazır olduğunu söyledi.