Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Chatrou Avrupa Pazar raporuna göre, 2021 yılını %30’luk segment payı ile kapatan e-ATAK, 8-15 ton arası elektrikli midibüs pazarında zirvede. Konuyla ilgili açıklama yapan Karsan CEO’su Okan Baş; “2021 yılında elektrikli araç projelerinde ilklere imza attık. İtalya’da 80 adet e-ATAK için Consip ile çerçeve bir anlaşma yaptık ve ilk 11 adetlik siparişleri de şimdiden aldık. Ayrıca İtalya’da ilk kez Cagliari Belediyesinin ihalesini kazandık ve bu yıl teslimatını yapacağız. Almanya’da ise ilk kez kamu kurumu olan Weilheim Belediyesine e-ATAK modellerimizin teslimatı gerçekleştirdik. İlk kez Lüksemburg pazarına e-ATAK ile giriş yaptık. Karsan e-ATAK’ın sürücüsüz versiyonuyla Michigan State Üniversitesinde ve Norveç’te gerçek trafik şartlarında yolcu taşımak üzere deneme sürüşlerimiz başladı. Bulgaristan’ın ilk elektrikli minibüsü olan, Meksika’da dahi Metrobus Bebe ismi ile benimsenen e-JEST’in ardından, Karsan e-ATAK’ın da Avrupa’da segment liderliğini yakalaması mutluluk verici. Hedefimiz elektrikli araçlarda Avrupa pazarında en az iki kat büyümek. 6’dan 18 m’ye uzanan elektrikli ürün gamımız ile pazarın tümüne hitap ediyoruz. Avrupa pazarının ilk beş oyuncusundan biri olma hedefindeyiz” ifadelerini kullandı.

Karsan voltajı yükseltti hedefini katladı Avrupa’da ilk 5 marka arasında boy göstermeye başlayan Karsan, istihdam, kârlılık ve AR-GE kapasitesini iki katına çıkaracak.

Karsan’ın sürücüsüz otobüsleri ABD yollarında Karsan’ın ABD merkezli Türk teknoloji şirketi ADASTEC ile geliştirdiği ve Avrupa ile Amerika’nın ilk seri üretim sürücüsüz otonom aracı olarak pazara sunduğu Karsan Otonom e-Atak, ABD’nin saygın üniversitelerinden Michigan State University’e (MSU) gönderildi.