Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Tüm dünya yükselen petrol fiyatları gerçeği ile karşı karşıya. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın uzaması hem petrol hem döviz kurlarında yükselişlere sebep olurken birçok araç kullanıcısı her gün rekor kıran akaryakıt fiyatları karşısında zorlanmaya başladı. İş dünyasının olağan ihtiyaçları dışında sürücüler artık araç kullanmakta çekinirken lüks araç sahiplerinin bir kısmı yüksek yakıt fiyatlarından dolayı daha az tüketim değerlerine sahip orta sınıf modelleri tercih etmeye başladı.

ZAMLAR ETKİLİ

Trafikte gözle görülür azalmalar olduğunu dile getiren Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem "Özellikle İstanbul trafiğinde bu durum kendini daha çok hissettiriyor. Asıl etkisini ise oto servislerinde görebilirsiniz. Zira her akaryakıt zammı haberi geldiği gün, servis girişlerimizde ortalama yüzde 5-10 arası düşüş gözlemliyoruz" dedi.

Otomobillerini daha az kullanma kararıyla ya da "öngörüde bulunamadıkları için" bakım kararını erteleyen sürücülere önemli tavsiyelerde bulunan Erdem "Araç sahipleri maalesef peş peşe gelen zamlar sebebiyle önümü göreyim düşüncesiyle bakım kararlarını erteliyor. Ancak özellikle motor yağı, hava, yağ ve yakıt filtresi zamanında değişmeyen otomobillerin yüzde 15 ile 30 arasında daha fazla yakıt tüketebileceği, hatta bobin, buji, tıkanmış DPF-katalitik konvertör, lambda sensörü arızaları yüzünden tüketimin yüzde 100'e kadar dahi artabileceğinin altını çizmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Diğer yandan küresel çapta tekrar yükselişe geçen döviz kurları, otomotiv endüstrisinde yaşanan üretim ve tedarik problemleri nedeniyle yedek parça fiyatlarının tekrar artışa geçebileceğine dikkat çeken Erdem "Bugün 2 bin TL'ye yaptırdığınız bakımı 1 ay sonra 3 bin TL'ye yaptırmak zorunda kalabilirsiniz. Bir önemli konu da şu ki; eğer şanzıman ya da motorda farkında olmadığınız bir arıza varsa ve servise uğramadığınız için tespit edilemiyorsa, bu diğer çalışan sağlam parçalara da zarar verebiliyor. Neticede marka ve modele bağlı olarak 50 ile 250 bin TL arası üzücü rakamlara ulaşabiliyor. Araç sahipleri bu konuda da dikkatli olmalı” tavsiyesinde bulundu.

Benzin ve motorin fiyatlarında düşüş göründü! 4 TL indirim geliyor... Brent petrol fiyatlarının savaşla birlikte 130 doları aşması benzin ve motorin fiyatlarını uçuşa geçirmişti. Özellikle savaşla birlikte hızlı bir yükselişe geçen akaryakıt fiyatları, brent petrolün düşüşüyle indirim beklentisi oluşturdu. Akaryakıta indirim gelecek mi? Benzine ve motorine indirim var mı? Benzin-Motorin-Mazot-LPG) indirim mi yapıldı, yeni fiyatlar kaç TL? Benzine ne kadar indirim var? soruları gündeme gelmeye başladı. Şu sıralar 112 dolara kadar gerileyen Brent petrol fiyatları ve doların 14'lere kadar gerilemesi indirim iddialarını güçlendirdi. Pazartesi günü akaryakıt fiyatlarının 3-4 lira ucuzlaması bekleniyor. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne? İşte son durum...

Petrol düşüyor fakat benzini dolar tutuyor Ham petrol fiyatının son günlerde düşmesine rağmen, akaryakıtta beklenen indirimler gelmiyor. Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde 110 doların da altına geriledi. Ancak doların 15 TL'ye yaklaşması, pompadaki indirimlerin de önüne geçti.