Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Yeni EQS’in fiyatları 4.207.500 TL’den başlarken araç lüks ve üst sınıf elektrikli araçlara yönelik modüler mimariye dayanan ilk model olmasıyla dikkat çekiyor. Teknoloji ve inovasyon konusundaki öncü yenilikleriyle yepyeni tasarım ve bağlanabilirlik özelliklerini birleştiren EQS, hem sürücü hem de yolcuya odaklanıyor. 649 kilometreye kadar menzil sunabilen araçta 300 kilometreye kadar menzil için 15 dakikada şarj edilebiliyor. Öte yandan performans seven sürücülerin dikkatini çeken yeni Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé’de 3 farklı motor seçeneği; 367 ile 639 (+204) HP ile karşımıza çıkıyor. Serinin en güçlü modeli Mercedes-AMG GT 63 S E Performance’da çığır açan modern hibrit teknolojisi, kendini kanıtlamış V8 performansıyla bulunurken GT seirisi fiyatları ise 4.959.500 TL’den başlıyor.

Mercedes-Benz Türk dünyaya Anadolu’dan destek olacak Mercedes-Benz AG, Türkiye’deki Mercedes-Benz Otomotiv organizasyonunu, Küresel IT Çözümleri Merkezinin yanı sıra Satın Alma Birimleri Destek Merkezi olarak da konumladı.