Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarıyla üretilen TOGG, tüm dünyaya damgasını vurdu. Yeni sedan modeliyle ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de görücüye çıkan TOGG, büyük ses getirmiş ve en iyi 20 marka arasına girmişti. TOGG’un sedan modeli ilk kez ABD’de görücüye çıkarken, modern tasarımı ve sahip olduğu teknoloji ile tam not almıştı.

EN İYİ 20 MARKA ARASINA GİRMİŞTİ

Fuarın ilgi odağı olan yerli otomobil TOGG, başarılarıyla tüm dünyanın dikkatini çekti. Yeni sedan modeliyle kendine hayran bırakan TOGG, 100'ü aşkın ülkeden 2 bin 300 firmanın katıldığı CES 2022'de en iyi 20 markası arasına girmişti.

TOGG 6’NCI OLDU

Elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekleyen TOGG, sosyal medya hesabından güzel haberi duyurdu. Yapılan paylaşımda, 2 bin 300 firma arasından en iyi 20 marka arasına giren TOGG'un sıralamada 6'ncı olduğu açıklandı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

TOGG’un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Exhibitor'ın 2300 katılımcı arasından aday olarak gösterdiği en iyi 20 marka sıralamasında 6'ncı sırada yerimizi aldık." ifadeleri kullanıldı.

TOGG'un sosyal medya paylaşımı.

Yerli otomobil TOGG eksi 40 derecede yola çıktı Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olan Togg yola çıkmak için gün sayıyor. SUV tipi modeliyle kullanıcı karşısına çıkacak olan Togg, bugün eksi 40 derecedeki fotoğraflarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Beklenen açıklama geldi: Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, 12 ay sonra yollarda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin otomobili TOGG için beklenen duyuruyu yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen İklim Şurası'na katılan Bakan Yardımcısı Kacır, TOGG'un 12 ay sonra yollara çıkacağını açıkladı.

TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım! Robotlar yerini alıyor Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un inşası devam eden Gemlik’teki fabrikasında son aşamaya gelinmiş durumda. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak çalışmalardaki son durum hakkında bilgiler verdi.