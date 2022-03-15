Türkiye Gazetesi

Son zamanların en popüler araçlarından olan elektrikli araçlara ilgi artmaya devam ediyor. Bu kapsamda dünya devleri üretim rotalarını elektrikli araçlar bünyesinde yeniden oluşturdu. Bu araçların en merak edilenleri arasına giren ve Fransız otomotiv devi Citroen'e ait olan, 2 kişilik elektrikli aracı Ami'yi Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Saatte 50 km hız yapabilen mini araç, Türkiye'de 210 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı öğrenildi. Aynı aracın Avrupa'da ise 6 bin euroya satıldığı biliniyor.

TÜRKİYE'DE AMİ İÇİN B1 EHLİYET ŞART

Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor. Türkiye'de ise kullanım için B1 ehliyet şartı istenecek. Yüzde 100 elektrikli olan Ami'nin azami hızı 50 kilometre/saat. İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor. 5.5 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasıyla menzili 70 kilometre.

AMİ'NİN AVRUPA FİYATI 6 BİN EURO

Ami, ev tipi prizlerde yalnızca 3 saatte şarj olabiliyor. Aracın Avrupa satış fiyatı ise 6 bin euro seviyesinde. ÖTV ve KDV'den dolayı sıfır araba almakta zorlanan sürücülerin imdadına yetişecek Citroen Ami modeli, elektrikli scooter olarak tanımlandığı için bu araçtan ÖTV istenmeyeceği belirtiliyordu.

Türkiye'nin en ucuz otomobili olarak satışa çıkan Citroen Ami, 210 bin TL'den başlayan fiyatlarla ülkemizdeki müşterilerle buluşacak. Öte yandan, araçtan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) de alınmayacak.

Honda’nın son oyuncusu elektrikli HR-V sahnede Geliştirdiği hibrit teknolojisiyle dikkat çeken Honda, Yeni HR-V modelini ülkemizde satışa sundu. 650 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip olan araç “i-MMD motor teknolojisi” sayesinde yüzde 100 elektrikli araç sürüşüne en yakın deneyimi sunuyor.

Vietnamlı genç çalışır halde elektrikli Batmobile yaptı Vietnam’da Batman filmlerinin hayranlarından mimarlık öğrencisi Nguyen Dac Chung (23), tamamen operasyonel elektrikli bir Batmobile yaptı. Araç, üçlemede The Dark Knight (Kara Şövalye) isimli filmde kullanılanın birebir kopyası.

Elektrikli araç devleri gözünü Türkiye'ye dikti Şarj istasyon noktalarının yaygınlaşmasının da etkisiyle 2021’de Türkiye elektrikli araç pazarı yüzde 237 arttı. Tesla, MG, Jaguar gibi global markalar Türkiye pazarına girdi.

İlk kez elektrikli araç satışı dizeli geride bıraktı Elektrikli otomobil piyasası gün geçtikçe gelişiyor. Dizel otomobillerden elektrikli araçlara geçiş süreci hızlandı ve Avrupa’da geçtiğimiz ay bir ilk gerçekleşti.

Satılan her 100 araçtan 10’u artık elektrikli Dünya ve Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer alan enerji dinamikleri ve iklim açısından büyük önem taşıyan elektrikli araçlar konusu, Sabancı Üniversitesinde “Dünyada ve Türkiye’de Elektrikli Araçlar Görünümü” başlıklı konferansta ele alındı.