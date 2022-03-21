Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

TOFAŞ, “2021 Yılı Faaliyet Raporu”nu yayınladı. Raporda önemli değerlendirmelerde bulunan Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, arz yönündeki yetersizliğe, küresel ham madde ve emtia fiyatlarında rekor artışlara, enerji fiyatlarının da önemli ölçüde yükselmesine dikkat çekti. Yaşananlar karşısında 2021 yılını zorlu geçiren otomotiv sektörünün ülke ihracatında 16 yıldır aralıksız sürdürdüğü liderliğini koruduğunu belirten Koç “TOFAŞ, pandemiyle artan küresel belirsizliklerin doğurduğu riskleri ve bunların beraberinde gelen iş fırsatlarını büyük bir başarıyla yönetti. Şirketin olumlu mali neticeleri de bunu teyit eder nitelikte. Rekabetçi üretim ve öncü AR-GE yetkinliklerini sürekli geliştiren şirketimiz, dünyanın en büyük 3’üncü otomotiv üreticisi olarak kurulan Stellantis Grubu bünyesindeki güçlü konumunu, önümüzdeki dönemde pekiştirmeye devam edecektir” dedi.

Otomotiv devi, 2 kişilik elektrikli aracıyla Türkiye pazarında! İşte 'Ami'nin satış fiyatı Fransız otomotiv firması Citroen tarafından 2020 yılında tanıtılan iki kişilik mini elektrikli araç Ami, aylar sonra ülkemizde satışa çıkacak. Fransızca 'Arkadaş' anlamına gelen Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor. Türkiye'deki satış fiyatının ne olacağı oldukça merak edilen Ami'nin 210 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı öngörülüyor.

Savaş otomotiv sektörünü de vurdu! Maliyetler arttı fiyatlar fırladı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, uygulanan yaptırımlar ve tedarik krizi otomotiv sektörünü altüst etmiş durumda. Otomotiv üretiminde kullanan metallerin maliyetleri savaş nedeniyle arttığı görülürken, otomobil maliyetlerinin ortalama yüzde 18 arttığı belirtildi. Artan maliyetler ise tüketiciye yansıtılacağı belirtildi.