Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Stellantis grubu içinde yer alan Peugeot’nun Türkiye CEO’su İbrahim Anaç, otomotiv basını ile gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısına önemli başlıklara değindi. Pandemi dâhil tüm zorlayıcı şartlara rağmen iyi bir yılı geride bıraktıkları dile getiren Anaç, şirketin globalde 6 bölgede yer aldığına dikkat çekerek “Bunun beşinde satışlarımız artıyor. Bir tek Avrupa’da pazar sabit kaldı. Bizim açımızdan baktığımızda ise bizim içinde bulunduğumuz Orta Doğu-Afrika bölgesi satışlarını yüzde 22 oranında yükseldi. Özellikle hafif ticari araç pazarında oldukça iyi bir yıl geçirdik. Toplam satışlarımızı yüzde 11,5 artırdık. Bizim içinde bulunduğumuz Orta Doğu ve Afrika bölgesi de hafif ticari satışlarımız ise yüzde 52 yükseldi. Türkiye için de aynı şeyi söylememiz mümkün. Avrupa’ya baktığımızda tüm Stellantis grubu olarak Avrupa’nın ikinci büyük üreticisi ve satıcısıyız. PEUGEOT olarak da üçüncü markayız. Bir önceki yıla göre sıralamamızı iki basamak yukarı taşıdık ve 2020 yılına göre Avrupa’daki tüm Stellantis satışlarının üçte birini PEUGEOT markası gerçekleştirmiş oldu” dedi.

Anaç, 2018 yılından beri 60’tan fazla yeniden yapılanma projesini hayata getirdiklerini ifade ederek “Yetkili satıcı yapılanmamız devam ediyor. Ciddi bir konsolidasyon hedefimiz var. Yani tekli marka olan bayilerimiz aslında çoklu marka hâline getirmeyi hedefliyoruz. Odağımızda ayrıca müşteri memnuniyeti var, skorumuz da artarak devam ediyor. Birden fazla marka olarak faaliyette bulunan bayilerimizde müşteri memnuniyeti oldukça yüksek durumda. Yeni marka kimliğimiz bu yıl tüm bayilerimizde uygulanmış olacak” dedi. Hafif ticari tarafında yüzde 41 büyüyerek son 4 yılın en yüksek satışını elde ettiklerini sözlerine ekleyen Anaç şöyle devam etti: 2022 için Türkiye hedefimiz yüzde 20 büyüme. Evet tedarik sıkıntısı, üretim sıkıntısı, çip krizi vs. bütün bunlara rağmen geçen yıla göre yüzde 20 gibi bir büyüme hedefimiz var. Türkiye pazarına güvenimiz tam ve payımızı 1 puan artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca bu yeni 308 ve elektrikli 2008 modellerimiz Türkiye’de kullanıcıların beğenisine sunmayı planlıyoruz” dedi.

Otomotiv, ihracatta liderliği bırakmıyor 2021 yılını zorlu geçiren otomotiv sektörü, ülke ihracatında 16 yıldır aralıksız sürdürdüğü liderliğini korudu.