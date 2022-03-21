Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Borusan Araç İhale, 2plan bayileri ve müşterilerinin davet edileceği ihale açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür “İlk ihalede 60 adet birbirinden değerli premium ikinci el otomobil için kıyasıya rekabet yaşandı. Toplamda 23 milyon lirayı bulan 25 araç satışı gerçekleşti. Bu kez de daha fazla katılımcı olacağını öngörüyoruz. Bu nedenle davetli sayımızı sınırlı tuttuk. Borusan Araç İhale ile birlikteliğimiz ile gelen tecrübe ve güven buluşması müşterilerimize fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Amacımız müşterilerimize kolay, güvenilir, alternatif bir satın alma deneyimi yaşatmak, ‘ihale’ sistemiyle ilk kez son kullanıcıya yönelik düzenlenen etkinliklerimizde, davetliler hayal ettikleri otomobile alışılmışın dışında bir formatta sahip olabiliyor” dedi.

Marka marka açıkladılar! İkinci el otomobilde en çok satan 10 marka belli oldu İkinci elde en çok tercih edilen markalar belli oldu. Otomobil almak isteyenlerin aklında ise “İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek? En çok satan ikinci el otomobiller, En çok satan ikinci el araba modelleri hangileri?” soruları sorulmaya başlandı. Elde edilen verilere göre en çok tercih edilen ikinci el otomobiller sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olmaya devam ederken, model bazında binekte en çok Clio, hafif ticaride ise Doblo tercih edildi. Peki sıralama nasıl? İşte cevapları…