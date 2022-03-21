Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

1972 yılında yollara çıkan ve Japon markanın amiral gemisi pozisyonunda bulunan yeni Honda Civic’i bu hafta sizler için deneyimledik. C segmentinde yer alan yeni Civic’in dış görünümde bir takım değişiklikler yaşanmış. Farların daha yatay hâle gelmesi ve gündüz LED’lerin üst tarafa alınması, otomobili daha şık bir görünüme kavuşturmuş. Ayrıca yeni Civic’te ön kaputun uzadığını ve ızgaranın küçüldüğünü söyleyelim. Bu da otomobilin daha sportif bir duruşa kavuşmasına imkân tanıyor. Bir önceki versiyona göre daha yumuşak hatlara sahip olan Civic, arka tamponuna uygulanan geniş farları ile ağabeyi Accord’u kısmen andırıyor. Yeni Civic’i genel hatlarıyla incelediğimizde, selefine göre daha sade bir tasarım dili kullanıldığını söyleyebiliriz.

KOKPİT DİKKAT ÇEKİCİ

Otomobilin iç kısmına değinecek olursak, öncelikle arka koltukların geniş olduğunu ve baş-diz mesafesinin rahatsız etmediğini söyleyebiliriz. Ayrıca arka tarafta kol dayama ve çift yönlü klima çıkışları bulunduğunu da belirtelim. Asıl değişim ise ön konsolda yaşandığını görüyoruz. Kokpitin tasarım olarak sade ancak kaliteli bir duruşu var. Çift bölgeli otomatik klima ile birleşen havalandırma çıkışları, yekpare şekilde görünüyor. Öte yandan ilk kez bir Civic modelinde gösterge panelinin tamamen dijital olduğunu söyleyebiliriz. Geniş (10,2 inç) ve kullanımı kolay bir ekranı var. Ayrıca sürücü koltuğuna oturduğunuzda9inçlikbirmultimedya ekranı sizi karşılıyor. Tabi bu en üst pakette geliyor. Daha diğer paketlerde daha küçük ekranlar mevcut.

3 FARKLI SÜRÜŞ MODU

Yeni Honda Civic’te benzinli 182 beygir ve benzin+LPG’li 129 beygir olmak üzere 2 motor seçeneği var. Test ettiğimiz 1,5 VTEC Turbo motora sahip olan yeni Civic, CVT şanzıman ile de iyi bir uyum içerisinde olduğunu söyleyelim. 0-100 kilometre hıza 8,1 saniyede ulaşıyor. Yeni Civic, fabrika verilerine göre 100 kilometrede 7,5 litre yakıt tüketiyor. Ancak biz test sürüşümüzde ortalama 8,2 litreyi gördük. Uzun yolda ise 7,2 litre tüketimi yakaladı. Otomobilde ‘Spor mod’ dışında ‘Normal’ ve ‘Econ’ sürüş modları var. Maksimum hızı 200 km/h olan Civic, performans tarafından beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Yeni Honda Civic sedan pazarında dengeleri değiştirecek İlk kez 1,5 litre VTEC Turbo motorunda LPG seçeneği ile karşımıza çıkan Yeni Honda Civic, 13 Kasım tarihinde 374 bin TL’den başlayan etiketi ile Türkiye’de satışa sunulacak.