Türkiye Gazetesi

Otomotiv sektöründe el yakan fiyatlar alıcıları ucuz araçları araştırmaya yöneltti. Bu kapsada firmalardan Türkiye'nin en ucuz otomobili için adımlar atılmaya başlandı. Yakın zamanda Türkiye pazarına giren Citroen Ami'de Türkiye'nin en ucuz otomobili olma potansiyeli taşıdığı düşünülse de satış fiyatının 210 TL olması beklentileri boşa çıkardı. Yeni araçalr için araştırma yapmaya başlayan alıcıların karşısına bu defa Regal Raptor çıktı. Tasarımıyla Ami'ye benzeyen Regal Raptor, fiyatıyla Türkiye'deki en ucuz otomobil olma yolunda.

Türkiye'de en ucuz sıfır otomobil araştırmaları derinleşirken bu kapsamda otomobil sektöründeki son hamle Çin'in otomobil devlerinden birinden geldi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Regal Raptor Ami formatında bir modelini Türkiye’de satışa sundu. Hem de neredeyse Ami’nin 4’te bir fiyatına. Peki K5 Long nedir? Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili K5 Long kaç para? K5 Long'un özellikleri neler? İşte K5 Long’un detayları...

K5 LONG'UN SATIŞ FİYATI ALICILARI MEMNUN ETTİ

Citroen Ami ile K5 Long’un özellikleri menzilinden azami hızına kadar hemen hemen aynı. İki otomobil arasındaki en büyük fark fiyat tarafında karşımıza çıkıyor. Dört tekerli şase, geniş iç hacim ve yeni teknoloji motoru ile K5 long 62 bin 900 liraya Türkiye'de satışa sunuldu.

Regal K5 Long, genel olarak Citroen Ami gibi kompakt bir yapıya sahip. Maksimum 3 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan K5 Long, 2500kw gücünde motorla geliyor.

Maksimum hızı ise Ami ile benzer değerlerde. Yolun durumuna göre K5 Long saatte 55 km hıza ulaşabiliyor. Ami’de ise bu değer 45 kms’ydi.

60 KİLOMETRELİK MENZİL

Otomobilin menzili ise yaklaşık olarak 60 km. Yine yük durumu, hava şartları ve hızınıza bağlı olarak menzil de değişecektir. Fakat fabrika verilerine göre maksimum menzil 65 km olarak belirtilmiş. 2.2 metre uzunluğunda olan otomobilin genişliği ise 1.09 metre. 1.62 metre yüksekliğinde olan otomobilin içerisinde 6 adet akü yer alıyor.

60 amperlik 6 akü ile çalışan otomobilin menzili de bu bağlamda genişletilebilir. Eğer aküleri değiştirirken değerleri arttırırsanız menzil de artacaktır.

6 SAATTE ŞARJ OLUYOR

K5 Long’u normal şarj prizinden 5 – 6 saat gibi bir sürede tam olarak şarj edebiliyorsunuz. Bu da önemli bir artı diyebiliriz.

Son olarak otomobilin fiyatına da değinelim. K5 Long Türkiye’de hali hazırda 55 bin TL civarında fiyatlardan satılmakta. Aracı aldığınız bayiye göre fiyatlar da değişkenlik gösterebilir.

Otomotiv devi, 2 kişilik elektrikli aracıyla Türkiye pazarında! İşte 'Ami'nin satış fiyatı Fransız otomotiv firması Citroen tarafından 2020 yılında tanıtılan iki kişilik mini elektrikli araç Ami, aylar sonra ülkemizde satışa çıkacak. Fransızca 'Arkadaş' anlamına gelen Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor. Türkiye'deki satış fiyatının ne olacağı oldukça merak edilen Ami'nin 210 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı öngörülüyor.