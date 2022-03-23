Türkiye Gazetesi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren uyarı TÜVTÜRK Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Özcan'dan geldi. Son günlerde yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla, ücretsiz olarak sunulan araç muayene randevu hizmeti için ücret talep edildiğini belirten Özcan, periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK adına açılan korsan siteler ve çağrı merkezlerinden doğan tüketici mağduriyetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Araç muayene randevularının ücretsiz olduğunu belirten Özcan, "TÜVTÜRK olarak hiçbir şekilde araç muayene randevusunu ücretle vermiyoruz. Araç muayene randevusu almak için hiç kimseye, hiçbir kuruma, hiçbir kuruluşa, internet sitesine, çağrı merkezine vatandaşlarımız ücret ödemesinler" ifadelerini kullandı.

Randevunun farklı yollarla kolaylıkla alınabildiğine dikkati çeken Özcan, resmi internet sitesinden, çağrı merkezinden veya e-Devlet'teki 'araçlarım' sekmesi üzerinden çok kolay bir şekilde hem araç muayenesine dair bilgi alınabileceğini hem de randevu alınabileceğini belirtti.

"YASAL GİRİŞİMLERDE BULUNUYORUZ"

Sahte randevu sitelerinin önüne geçmek alınan tedbirlere değinen Özcan, şunları kaydetti:

"Öncelikle tabii ki yasal yollar var. Bütün bu konuyla ilgili yasal girişimlerde bulunuyoruz ve şunu ifade etmeliyim ki bu konuda hüküm giyip şu anda hapis yatmakta olan kişiler var. Onun dışında ilanlar veriyoruz, vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. SMS'ler atıyoruz, randevuların ücretsiz olduğunu söylüyoruz. Internet sitemizde de bu yazıyor. Zaman zaman röportajlar veriyoruz ve tüm bu çalışmalarla vatandaşlarımızın bilgilendirmeye çalışıyoruz."

RANDEVU ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Koray Özcan, randevu alırken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin de bilgi verdi.

İnternetten araç muayene randevusu araması yapıldığında en üstte reklam vermiş olan korsan sitenin görüldüğünü bildiren Özcan, "Oradan bir şekilde ücret ödeyerek randevu alıyor vatandaşlarımız. Bir de bazı telefon numaraları var. O telefonları aradığınızda ilk başta anlamıyorsunuz ama daha sonra bir bakıyorsunuz acayip bir fatura gelmiş. O nedenle internet adresimiz, çağrı merkezimiz ve e-devletten randevu almaya dikkat etsin vatandaşlarımız. Bakanlığımız çok mücadele ediyor. Biz de çok çaba gösteriyoruz. Ancak vatandaşlarımızın da bu konuyla ilgili bilgi sahibi olması çok önemli" dedi.

"PARA İSTİYORSA SAHTE SİTEDİR"

Özcan, korsan sitelerin ortak özelliklerinden birinin arama motorlarında en yukarıda çıkmaları olduğunu aktararak, "Siteye giriyorsunuz, araç muayene fotoğrafları var. Vatandaşlarımız da orijinal siteyi bilmedikleri için onun doğru olduğunu zannediyorlar. En kritik nokta şu, sizden para isteniyorsa sahte sitedir. Bu kadar basit. Bizim bu konudaki yasal mücadelemizde gerçekten çok çaba sarf edildi. 25 site kapatıldı şu ana kadar. Biz fark ettikçe tekrardan dava açıyoruz. Tekrardan kapattırmaya uğraşıyoruz ama tekrar açılıyor. O nedenle vatandaşlarımızın konuda bilgi sahibi olması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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