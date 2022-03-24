Türkiye Gazetesi

Ukrayna'ya savaş açan Rusya, devletler ve büyük şirketler tarafından yaptırımlara tabi tutulurken, bazı devlet ve firmalar ise ilişkilerini normal seyirde yürütmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Fransız otomotiv devi Renault oldu. Fakat bir süredir bu sebeple çok tepki toplayan otomotiv devi, yeni bir kararla Rusya'daki faaliyetlerini askıya alma kararı aldı.

GELİRİNİN YÜZDE 8'İNİ RUSYADAN ELDE EDİYOR

Şirketten yapılan açıklamada, "Renault Grubu'nun Moskova'daki üretim tesisindeki faaliyetleri bugün itibarıyla askıya alındı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Renault'un Rusya'nın en büyük otomobil üreticisi olan AvtoVAZ’daki yüzde 69'luk hissesiyle ilgili tüm muhtemel seçenekleri de değerlendirdiği belirtildi. AvtoVAZ, Lada marka otomobilleri üretiyor.

Otomobil üretiminden kazandığı gelirin yüzde 8'ini Rusya'dan elde eden Renault, bu ülkede faaliyetlerinin durdurulması sonucunda faaliyet kâr marjını da yüzde 4'ten yüzde 3'e revize etti.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün video konferans yoluyla Fransa Parlamentosuna hitabında, Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı, kadın ve çocukların "öldürülmesi" için Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini belirtmişti.

Zelenskiy'den dünya devlerine sert çıkış: Savaşın sponsoru olmayı bırakın Fransız parlamentosuna hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, dünya devi Fransız şirketlerine seslenerek, Rusya'nın savaşının sponsorluğunu yapmamaları söyledi.