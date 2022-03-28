Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Japon üretici Nissan’ın 2007 yılında bu yana ürettiği ve C-SUV segmentinde büyük başarılar kazanan Nissan Qashqai tamamen yenilendi. Bu hafta siz okuyucularımız için merakla beklenen yeni Qashqai’yi deneyimledik. Bugüne kadar 4 kez makyajlanıp, 3 kez forma değiştiren model, bambaşka bir forma kavuştu. Dış tasarımında ilk dikkat çeken detayın genişletilmiş öz ızgara ve LED far gruplarında olduğunu görüyoruz. Marka bu far grubu dizaynını ‘bumarang’ olarak nitelendiriyor. Daha öncede Juke modelinde buna benzer bir tasarım dili kullanmıştı. Yine yeni Qashqai’de geometrik hava girişleri dikkat çekiyor. Bu detayda otomobilin güçlü yapısını tamamlayan unsurlardan biri. Krom detaylar da ayrıca ön yüze şıklık katmış. Ön profilden Qashqai’ye baktığımızda modern bir tasarım dili ile yorumlandığını söyleyebiliriz. Bu yeni otomobil selefine göre, yani bir önceki versiyonuna göre çok daha fütüristik ve geleceğe bakan bir hâle dönüşmüş.

ELEKTRİKLİ BAGAJ VAR

Qashqai’de 3 farklı donanım seçeneği yer alıyor. Tekna, Sky Pack ve test ettiğimiz Platinum Premium paket... Bu donanım seviyesinde 19 inç elmas kesin jantlar dikkat çekiyor. Jantlar diğer donanım seviyelerinde 17 ve 18 olarak geliyor. Otomobilin arka kısmında ise çok büyük bir farklılık yok. Tamamen değişim yerine makyajlanmış havası var. Yalnızca arka stopların daha inceldiğini ve karartıldığını görüyoruz. Ayrıca daha modern bir dizayn uygulanmış. Yine Qashqai yazısının amblemin altında büyük şekilde konumlandığı dikkat çekiyor. Atlamadan söyleyelim; bizim test ettiğimiz araçta elektrikli bagaj kapağı da bulunuyordu.

PREMİUM HİS VERİYOR

Bizi en çok otomobilin içi şaşırttı. Qashqai’nin ön konsolu oldukça elit bir görünüme sahip. İçeride bolca yumuşak malzeme ve deri döşemenin kullanıldığını söyleyelim. Ayrıca koltuklar deri koltuklarda, ısıtma ve masaj özelliği de yer alıyor. Bir diğer dikkat çeken detay ise gösterge ekranının tamamen dijitale dönmüş olması. Burada 12.3 inçlik bir alan bizi karşılıyor. Gayet geniş ve grafikleri de başarılı diyebiliriz. Kablosuz şarj ünitesi yok. Ancak Apple Car Play veya Andorid Auto gibi özellikleri mevcut. Bunlara kablosuz ulaşabiliyorsunuz, sadece kablosuz şarj özelliği yok, o da küresel çapta yaşanan çip krizinin etkisi diyebiliriz.

2 MOTOR SEÇENEĞİ VAR

Yeni Qashqai’de 1.33 litrelik, 12 Volt elektrik enerjisiyle desteklenen bir motor yer alıyor. Bu tam hibrit değil, sadece destekleyici unsur olarak otomobile konulmuş. Otomobil 158 beygir ve 270 Nm Tork üretiyor. Ayrıca 4 çeker özelliğine de sahip. Bunun yanında 1.5 benzinli motor, 190 beygir gücünde ve 330 Nm Tork üreten ayrı bir motor alternatifi de sunuluyor. Bizim test ettiğimiz 1.33 litrelik motor 100 kilometrede 8.5 litre civarında yakıt tüketti. Kısacası Yeni Qashqai fiyat performans açısından iyi bir noktada diyebiliriz.

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