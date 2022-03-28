Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Skoda'nın B segmentinde yer alan ve sınıfın güçlü oyuncuları arasında kendini ispatlamış modeli Fabia birçok yeniliğe kavuşarak tüm dünyada ve ülkemizde satışa sunuldu. Araç düşük yakıt tüketimine sahip 1,0 TSI motor seçeneğini iki farklı güç çıkışı ile beğenilere sunarken 95 PS gücündeki versiyon, 5 ileri manuel şanzıman, 110 PS güç ve 200 Nm tork üreten versiyonu ise 7 ileri DSG şanzımanla alınabiliyor. Modüler yapısı ile dikkat çeken MQB-A0 platformu üzerine inşa edilen araç bu sayede birçok aktif ve pasif güvenlik özelliklerini daha ileriye taşıyor. Tüm donanımlarda standart sunulan 6 adet hava yastığının yanı sıra Ön Bölge Frenleme Asistanı ve Uzun Far Asistanı gibi otomobili tehlikeli durumlara karşı proaktif olarak koruyan sistemler standart donanımda yer alıyor.

Düzenlenen lansman toplantısında Skoda’nın 2022 hedeflerini aktaran Yüce Auto-ŠKODA Genel Müdürü Zafer Başar, bu yıl içerisinde 25 bin aracın üzerinde satış hedefleri olduğunu dile getirerek; “Fabia modelimizde ise normal şartlarda bir üretim olsaydı minimum 6 bin adet satabileceğimizi planlıyorduk. Ama şu dönem toplam satışımızın yüzde 10’unu oluşturacak Fabia satışı hedefliyoruz. 2021 yılında hedefimiz 40 bin araç satmaktı ve ilk 6 ayda bu tempoyu yakalamıştık. Bu yılki hedefimiz de 50 bin araç satmaktı. Ürün gamımız da buna el veriyordu. Bu rakama sonunda ulaşacağız ancak arz sorununun ortadan kalkması gerekiyor” dedi. Bugüne kadar pazar rakamları ile ilgili tahmin yapılırken müşteri, ekonomi veya siyasi konjonktürün takip edildiğini de dile getiren Başar, “Ama hiçbir zaman pazar tahmini yaparken fabrikadan kaynaklanan teknik sorunlar bizim için bir kriter olmazdı. Yeterli araç gelecek ve satacağız diye planlardık. Artık fabrikadan bir bilgi geliyor ve o bilgi doğrultusunda hareket etmek zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Skoda Türkiye’de hedef büyüttü Çip krizinin önümüzdeki yılın ortalarında çözülebileceğini ifade eden Skoda Genel Müdürü Zafer Başar “2022 için şimdiden satış hedefimiz 40 binin üzerinde” dedi.