Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Konfor odaklı aile otomobili olarak dikkat çeken yeni BMW 2 Serisi Active Tourer ise 948.900 TL’den başlayan fiyatlarla yetkili showroomlarda yerini aldı. Düzenlenen basın lansmanında elektrikli dönüşümünde öncü markalardan biri olduklarının altını çizen Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik "2013 yılında Türkiye’ye getirdiğimiz BMW i3 ile başlayan elektrikli mobilite yolcuğumuzda, ilerleyen yıllarda temsil ettiğimiz markalarımızın tamamen elektrikli ve hibrit modellerini dünya ile aynı anda müşterilerimizle buluşturduk. Bukararlılığımızı kendimiz için belirlediğimiz "Türkiye OtomotivSektörünün Elektrifikasyon Dönüşümüne Öncü Olmak" misyonuyla pekiştirdik. Bu misyona paralel olarak yükselttiğimiz hedefimize BMW’nin tamamen elektrikli yeni modeli i4 ve mild hybrid motorlu otomobili Yeni 2 Serisi Active Tourer ile yürümeye devam ediyoruz.” dedi.

BMW, Rusya'ya ihracatı ve yerel üretimi durdurdu Otomotiv devi BMW, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimini askıya aldığını duyurdu.