Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Elektrikli otomobilleri hayatımızda daha sık görmeye başladık. Gerek çevreci oluşu gerekse de fosil yakıtlarda yaşanan arz sorunu, küresel markaları bu yönde yatırım yapmaya yöneltti. Türkiye yollarında 3 bine yakın elektrikli otomobil bulunuyor. Önümüzdeki yıl bu rakamın 5 bine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu hafta Türkiye pazarına yakın zamanda giriş yapan ve tamamen elektrikli bir otomobil olan Çinli Skywell ET5’i sizler için test ettik. Otomobil, Türkiye'deki ilk tamamen elektrikli D-SUV olma özelliğini taşıyor. Dış tasarımı oldukça etkileyici bir görünüme sahip. Matrix far grupları bulunan Skywell ET5, gündüz LED’leri ve diamond kesim ön ızgara formu ile sportif bir duruş sergiliyor.

TRAFİKTE ÇOK DİKKAT ÇEKTİ

19 inç jantlar, geniş, yüksek ve uzun yapısı ile SUV kimliğini tam olarak yansıtan Skywell ET5, Comfort, Premium ve Premium Plus donanımları ile satışa sunuluyor. Şerit şeklinde tamamen birbiriyle bağlantılı olan arka far grupları otomobilin en dikkat çeken detaylarından biri. Ayrıca Skywell yazılı stoplar, elit görüntüyü destekleyen bir başka detay olarak karşımıza çıkıyor. 467 litrelik bagaj hacmi, koltuklar yatırıldığında 1.141 litreye kadar çıkartılabiliyor. Otomobilde elektrikli açılır bagaj kapağı da bulunuyor. Arka koltuklardaki baş ve diz mesafesi de oldukça geniş. Trafikte çok dikkat çektiğini de belirtelim.

PREMIUM İÇ TASARIM

Otomobilin iç kısmı tamamen deri ve yumuşak plastikten dizayn edilmiş. Dikişler ve kadife kumaşlarla desteklenen kokpit ve kapı döşemeleri, premium bir his veriyor. Ön konsol ile birleşen kol dayamanın hemen üzerinde joystick formunda bir vites bulunuyor. İçeride en çok dikkat çeken 12,2 inçlik dev bir multimedya ekranı olması. Bunu bir mini bilgisayar gibi düşünebilirsiniz. Buradan tüm dünyaya bağlanabiliyorsunuz. Deri kaplama direksiyon simidinin üzerinde Skywell logosu yer alıyor. Üzerindeki tuşların hızı ve dokunma hissi de başarılı. Panoramik cam ise içeriye ferahlık katıyor.

YARIM SAATE DOLUYOR

Gelelim en merak edilen konuya, Skywell ET5, fabrika verilerine göre 520 kilometre menzile sahip, biz testimizde 380 kilometreyi gördük. 150 Kw güç üreten elektrik motoru 204 beygire tekabül ediyor. 0-100 kilometre hıza 7,9 saniyede ulaşıyor. Tüketim ve dolum hızı ise muazzam... 11 saat ev şarjı ile tam doluma ulaşıyor ve bunun için 100 TL elektrik harcıyor. Şayet hızlı dolum yaparsanız yüzde 30 doluluktan yüzde 80 doluluğa yarım saate ulaşıyor. 8 yıl 150 bin km batarya garantisi bulunan Skywell ET5, servis masrafları ise çok düşük.

Skywell 8 yıl garanti ile geldi Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor, elektrikli otomobil üreticisi SKYWELL ile ortaklık anlaşması imzaladı.