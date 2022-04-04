Türkiye Gazetesi

Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen yerli otomobil Togg, ABD'de düzenlenen CES 2022 fuarında büyük beğeni toplamıştı. Geçtiğimiz hafta ise otomobil, Ankara'da düzenlenen EKO İKLİM Zirvesinde ziyaretçilerin karşısına çıktı. Elektrikli otomobil segmentinde dengeleri değiştirmesi beklenen Togg'un yeni iş ilanları yayınladığını görüyoruz.

LinkedIn platformunda iki yeni iş ilanı yayınlayan şirket blok zinci geliştiricisi aradığını duyurdu. Şirket, başvuru şartlarında 'saygın bir üniversiteden lisans veya yüksek lisans derecesi'nin yanı sıra alanında en az üç yıllık tecrübe de istiyor.

Bu arada Togg, mobil uygulama alanında da çalışacak bir personel aradığını duyurdu. Bu ilanda da yine saygın bir üniversiteden lisans/yüksek lisans derecesi ve alanında en az iki yıllık tecrübe isteniyor. Togg'un iş ilanlarına LinkedIn üzerinden ulaşabilir ve başvuru yapabilirsiniz.

Erdoğan talimatı verdi hazırlıklar başladı! TOGG için şarj istasyonları kuruluyor Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarıyla üretilen TOGG’da müjdeli haber geldi. Bu yılın sonunda ilk seri üretim aracının banttan indirilmesi beklenen TOGG’da gelecek yıl için pazara çıkması hedefleniyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla TOGG için şarj istasyonu ağı kurulması için çalışmalar başladı. EPDK'nın "Şarj Hizmeti Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanırken, yönetmeliğe göre lisans hiçbir surette devredilemeyecek ve en fazla 49 yıla kadar verilebilecek.

Togg CEO'su Karakaş müjdeyi verdi: 12 ayda bin şarj istasyonu Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'a ilişkin yeni bir açıklama heyecana neden oldu. Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş’ın yaptığı açıklamaya göre, 12 ay içinde toplam bin adet şarj istasyonu kurulacak.