Türkiye Gazetesi

Türkiye'de faaliyetlerine başlamaya hazırlanan Tesla, yeni iş ilanları yayınlayarak çalışmalarını ilerletmek istiyor. Şirketin şu anda resmi web sitesindeki kariyer bölümünde Türkiye için toplamda üç iş ilanı bulunuyor.

Tesla'nın Türkiye CEO’su Kemal Geçer olarak belirlenirken, şirket en beğenilen 'Model' serisi dahil olmak üzere onlarca aracını Türkiye'de satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Elektrikli otomobil satışlarına geçmeden önce şirket, şarj istasyonları kurmayı hedefliyor. Bu nedenle de son iş ilanında Tesla, şarj istasyonları proje geliştiricisi aramaya başladı.

Otomobil devi diğer ilanlarda ise Türkiye için çevre sağlığı ve güvenliği uzmanı ile Tesla danışmanı arıyor.

TESLA, ŞARJ İSTASYONLARI KURACAK

ABD merkezli şirket, iş ilanlarını İngilizce olarak yayınlıyor ve başvuracak adaylardan da CV'lerini (özgeçmiş) İngilizce göndermesini istiyor. Şirket, ilk olarak İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek, Soma ve Konya lokasyonlarında elektrikli otomobil şarj istasyonları kurmayı planlıyor.

Tesla, 2022’nin ilk çeyreğinde (Ocak, Şubat, Mart aylarında) 310 binden fazla otomobil teslimatı yaptığını açıkladı. Şirket, böylece tüm zamanların kendi rekorunu kırdığını belirtti.

Altı yıl önceki tweeti ortaya çıktı, herkesin diline düştü: Musk'ın Tesla iddiası tutmadı SpaceX uzay taşımacılığı şirketi ve Tesla elektrikli otomobil devinin kurucusu ve CEO'su Elon Musk, sıkı bir Twitter kullanıcısı. Sık sık attığı tweetler ile gündeme gelen Musk'ın 6 yıl önceki tweetinde Tesla iddiasının tutmadığı görüldü.

Tesla, Avrupa'ya adım attı: Berlin Gigafactory sonunda açıldı Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, toplamda dördüncü ve Avrupa'daki ilk Gigafactory'sini bugün şirketin CEO'su Elon Musk'ın katılımıyla resmen açıyor. Yaklaşık üç yıldır devam eden çalışmalar sonucunda hayata geçirilen fabrika, Almanya'nın başkenti Berlin'in yakınlarında yer alıyor ve resmi adı Giga Berlin-Brandenburg.