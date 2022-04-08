Türkiye Gazetesi

ABD merkezli elektrikli araç devi Tesla, Gigafactory Texas fabrikasının açılışını yaparak önemli duyurular da yaptı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Elon Musk, robotaxi projesini tanıttı. Aracın tasarımı paylaşılmazken, tamamen sürücüsüz olacağı ve yolcu taşıyacağını belirtti. Yani 'robot bir taksi' olacak.

Tesla'nın elektrikli robotaxi'sinin 2023 yılında tasarımıyla birlikte tanıtılması bekleniyor. Tesla'nın robotaxi'sinin yalnızca taksi hizmeti verecek şirketlere satılacağı da konuşuluyor.

Bununla birlikte, Gigafactory Texas etkinliğinde Elon Musk, unutulmaya yüz tutan Cybertruck kamyonet modelini, Semi tırını ve yeni Roadster spor arabalarının da 2023'te üretim aşamasına geçeceğini açıkladı.

Tesla Türkiye'den yeni iş ilanı! Milyarder girişimci Elon Musk'ın kurduğu elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Otomobil üreticisi, Türkiye için yeni iş ilanları yayınladı.

Elon Musk sonunda konuştu: Tesla Bot insan gibi olacak Teknoloji şirketlerinin geliştirmeye çalıştığı insansı robotlar yakın gelecekte birçok işi yapabilecek kapasiteye sahip olacağa benziyor. Mevcut iki ayaklı insansı tasarımlar ya da daha robotik modeller yürüyor, koşuyor, bir nesneyi tutabiliyor... En dikkat çekici robotlardan biri de Elon Musk'ın şirketi Tesla'ya ait.