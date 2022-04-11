Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) dünyanın önde gelen kamuoyu araştırma şirketi Ipsos tarafından yaptırılan “Yetkili Satıcı Memnuniyet” araştırmasının sonuçları açıklandı. 20 farklı otomobil markasını Türkiye’nin tüm bölgelerinde yetkili satıcı olarak temsil eden 202 şirketin sahibi, ortağı ve profesyonel yöneticisi katıldığı araştırmada çarpıcı veriler ortaya çıktı. Rapora göre yetkili satıcıların yüzde 52’si bayiliğini yaptıkları markalardan memnun olduğu belirtirken yüzde 23’lük bölümünün ise temsil ettikleri markadan memnun olmadığı belirtirken yüzde 41’lik bölümünün ise otomotiv sektörünün bugünkü mevcut durumundan memnun olmadığı ortaya çıktı. OYDER Başkanı Turgay Mersin, 2021 yılını kapsayan araştırmanın yetkili satıcı ağının mevcut durumunu ve gelecek vizyonunu ortaya koyması açısından önemine değinerek “Hedefimiz finansal destek ve marka yönetimi gibi konularda yetkili satıcıların görüşlerinin değerlendirilme. Bu amaca ek, otomotiv sektörünün geleceğine bakış ve sonraki nesillerin sektör hakkındaki görüşlerini anlamak için önemli verilere sahip olduk” dedi.

Araştırmada ortaya çıkan diğer detaylara göre yetkili satıcıların yüzde 75’i gelecekte aynı markayla devam etmeyi düşünürken, yüzde 14’lik bir kesim ise devam etme konusunda olumsuz görüş bildirdi. Yüzde 40’lık bir kesim gelecek neslin, sektörü kârlı bulmadığını, mevcut durumu koruyup, farklı sektörlere de yönelmeye sıcak baktığını düşünüyor.

SATIŞLAR ARTACAK

Yetkili satıcıların yüzde 82’si, Türkiye’deki otomobil satışlarının gelecekte dünyaya oranla daha çok artacağını ancak sektör kârlılığının ise daha düşük olacağını düşünüyor. Kârlılık konusunu da değerlendiren yetkili satıcıların yüzde 49’u kârlılığın azalacağını öngörürken, yüzde 36’sı aynı kalacağını, yüzde 16’sı ise artacağını kaydediyor.

Büyük bir çoğunluk ise dizel ve benzinli motorların ortalama 15 yıldan daha uzun bir sürede satıştan kalkacağını düşünürken yüzde 7’lik bir kesim ise geleneksel motorların satıştan hiç kalkmayacağı görüşünü ortaya koydu.

Otomotive çip ve parite engeli Otomotiv endüstrisinin mart ayı ihracatı, yüzde 6,7 düşüş ile 2,7 milyar dolar oldu. Yılın ilk üç ayında ise ihracat, yüzde 3 düşüşle 7,5 milyar dolara geriledi.