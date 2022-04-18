Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Otomotiv satış sonrası pazarı; 2022’yi yurt içi satışlarda, ihracatta ve istihdamda yakaladığı yükseliş trendi ile karşıladı. Yılın ilk çeyreğini hem satış hem ihracat hem de istihdamdaki artışlarla geride bırakan sektör, ikinci çeyrekten daha da umutlu bakıyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneğinin (OSS) 2021 Yıl Sonu Sektörel Değerlendirme Anketine göre; yılın ikinci çeyreğinde yatırım yapmayı planlayan üyelerin oranı yüzde 45’i bulurken, bu yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine cirosal bazda ortalama yüzde 50’ye yakın artış yaşandı. Öte yandan yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre satışlarda ortalama yüzde 43 artış beklendiği ortaya çıktı. Sektörün yaşadığı sorunların başında ise “tedarik problemleri” yer alıyor…

Otomotiv satış sonrası pazarı özelinde yılın ilk çeyreğini değerlendiren OSS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Ali Özçete “İstihdam tarafında bir artış söz konusu, bu sevindirici. En önemli sebebi ise yıllardır İstanbul’a yoğunlaşan dağıtıcıların, son üç senedir ülke geneline yayılmaya başlaması. Ayrıca firmalar ikinci çeyrekte ciroda artış öngörüyor. Bu, enflasyonun üzerinde bir artış beklentisi” dedi. Üretim tarafında özellikle ihracat merkezli çok büyük genişlemeler olduğunu sözlerine ekleyen Özçete “Yakıt fiyatlarındaki, kargo maliyetlerindeki artış ve pandemi süresince kargoların teslim edilememesinden kaynaklanan sıkıntılar süreci tetikledi ve Türkiye genelinde homojen bir şubeleşme yapısına gidildi. Sektör paydaşları tüm zorluklara karşın Türkiye genelinde yatırıma devam ediyor. İhracat merkezli büyüme, üretim kapasitesindeki doluluk üreticileri ihracata yönlendiriyor, bu durum da beraberinde düşen iş potansiyeline karşın ürün bulunabilirliğinde sıkıntılar oluşturuyor. Bu tür sıkıntılar devam edecek gibi görünsede, üretim tarafında pozitif bir ambiyans var. Özellikle Çin’deki konteyner krizi, üretim krizi Türkiye’ye pozitif yansıdı. Ama üreticilerin ihracata yoğunlaşmasının iç pazarda ürün bulma noktasında sıkıntılara sebebiyet verdiği gözlemliyoruz” dedi.

Denizde ‘konteyner’ karada ‘kota’ sorunu Pandemiyle hijyen standartları artarken birçok alanda koruyucu malzeme olarak kullanılan alüminyumda talep de fiyatlar da yükseldi. Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, 3 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektörün denizde ‘konteyner’ karada ‘kota’ sıkıntısı yaşadığını söyledi.