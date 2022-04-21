Türkiye Gazetesi

Tesla, 2022'in ilk çeyreğinin kâr bilançosunu resmi bir açıklama ile duyurdu. Şirketin net karı bu yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 255 artarak 3,7 milyar dolara kadar çıktı. Tesla'nın net kârı 2021'in ilk çeyreğinde ise 1,1 milyar dolardı.

Tesla'nın ilk çeyrekte elde ettiği gelir de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artışla 18,8 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 10,4 milyar dolar gelir elde etmişti. Elektrikli otomobil üreticisinin 2021'in ilk çeyreğinde 0,93 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 3,22 dolara yükseldi.

Elektrikli otomobil üreticisi, devam eden tedarik zinciri zorluklarına ve fabrika kapanmalarına rağmen bu dönemde küresel çapta 310 bin 48 araç teslimatı yaptı. Şirket yaptığı açıklama ile 2022'nin ilk çeyreğinin Tesla için 'bir başka rekor çeyrek' olduğunu belirtti.

HAMMADDE VE TEDARİK KRİZİ TESLA'YI DA ETKİLİYOR

Tedarik zinciri sıkıntısının devam ettiğini belirten Tesla, çip krizine ek olarak son COVID-19 dalgasının tedarik zinciri ve fabrika operasyonları üzerinde baskı oluşturduğu aktardı. Açıklamada, bazı hammaddelerin fiyatlarının ise son aylarda birkaç kat arttığı belirtilerek, "Maliyet yapımız üzerindeki enflasyonist etki, mümkün olduğunca üretim maliyetlerimizi düşürmeye odaklanmaya devam etmemize rağmen ürün fiyatlandırmamızdaki ayarlamalara katkıda bulundu." denildi.

Elon Musk'tan Tesla Robotaxi açıklaması: Otobüsten daha ucuz olacak Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin 2022'nin ilk çeyreğinin kârını açıkladı. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kârı, bu yılın ilk çeyreğinde 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşırken, Musk sürücüsüz taksi projesi hakkında da önemli bilgiler paylaştı. Tesla'nın 2024 yılına kadar piyasaya direksiyonsuz özel bir 'Robotaxi' getirmeyi planladığını söyledi.

Tesla, Türkiye yolunda! Robotaxi projesini duyurdu Elektrikli otomobil devi Tesla, robotaxi projesini hayata geçireceğini duyurdu. Tesla'nın yakında Türkiye'de de faaliyetlerine başlayacağını göz önünde bulundurduğumuzda robotaxi'nin de ülkemize gelmesi bekleniyor.