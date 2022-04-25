Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından Türk ve Alman otomotiv sektörleri arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen “Türk Otomotiv Sanayisinde Yeni Teknolojilere Uyum” Konferansı’nda yenilikçi teknolojiler ile sektördeki değişim ele alındı. OİB Başkanı Baran Çelik konuşmasında Türk otomotiv sektörünün yenilikçi teknolojilere aktif olarak katkıda bulunabilecek bir yapıya sahip olduğunun altını çizerek; “Ülkemiz Avrupa’ya komşu olması, yüksek üretim ve ihracat deneyimi, genç, dinamik ve nitelikli insan kaynağı gibi özelliklere sahip” dedi. Almanya’nın uzun yıllardır Türk otomotiv endüstrisi ihracatında ilk sırada yer aldığını sözlerine ekleyen Çelik; “Geçen yıl otomotiv endüstrimizin ihracatından yüzde 14 pay alan Almanya’ya 4,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki bu etkileşim, sanayimizin gelişilmesine de çok güçlü katkı sağladı” ifadelerine yer verdi. Üye sayılarının 484’e yükseldiğine işaret eden TAYSAD Başkanı Albert Saydam konferansta yaptığı konuşmadan teknolojinin yanı sıra önemli başlıklardan birisinin de iletişim olduğuna dikkat çekerek; “Otomotivde teknolojik değişimler yaşansa da değişmeyen bir konu var, o da iletişimin önemi, iletişim ağlarının gücü. İletişim ağları giderek güç kazanıyor. Teknoloji ilerlerken diğer yandan iletişimi de güçlendirmemiz lazım. Biz TAYSAD ve OİB olarak üstümüze düşen her türlü bu konulara açığız” dedi.

DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ

Toplantıya konuk olan Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt ise konuşmasında değişen müşteri beklentileri, elektrikli ve bağlantılı araçlar gibi sektörde öne çıkan başlıklara değinerek; “Günümüzde kullanıcı beklentileri hızla değişirken araştırmalar dünyada 2030 yılında araçların yüzde 30’unun elektrikli ve bağlantılı olacağını söylüyor. Bir sonraki araçlarında benzin-dizel hariç daha çevreci yakıtlara yöneleceklerin ve elektrikli/hibrit modelleri seçeceklerin oranı da yüzde 47 olacak. Ford, elektrikli ve otonom araçlar için 2025’e kadar 29 milyar dolar yatırım planlıyor ve Avrupa’da 2030’da sadece tam elektrikli araçları piyasaya sunacak. Türkiye’nin ihracat şampiyonu kuruluşu olarak dönüşüme liderlik etmek için bu alanlarda çalışmaya artırarak devam edeceğiz” diye konuştu.

Otomotiv, ihracatta liderliği bırakmıyor 2021 yılını zorlu geçiren otomotiv sektörü, ülke ihracatında 16 yıldır aralıksız sürdürdüğü liderliğini korudu.