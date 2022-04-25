Türkiye Gazetesi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının kurulumuna yönelik tüzel kişilerce yapılacak müracaatlar desteklenek. Türkiye'nin yerli otomobili Togg için de kritik bir öneme sahip olan hibe programı ile elektrikli araçların şarj altyapasının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ‘Teknolojik Ürün Yatırım Destek’ programı çerçevesinde 15 Nisan 2022 günü başlatılan ‘Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Hibe Program’ına başvurular 15 Haziran 2022'ye kadar alınacak.

Yatırımcılar, programdan ünite başına 250 bin liraya kadar destek alabilecek. Ayrıca şarj ünitesinin yerli malı belgesine sahip olması durumunda ek olarak yüzde 20 daha destek verilecek. Destek kararı verilen Yatırım Projeleri çerçevesinde, kurulan şarj istasyonlarındaki şarj ünitesi ile dağıtım trafosu yatırımları için makine ve teçhizat desteği sağlanacak.

HİBE PROGRAMININ ŞARTLARI

Duyuruya göre, hibe programından yararlanmak isteyen yatırımcıların ‘Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Çağrısı’nın Ek-1’inde yer alan ve yatırım yapmak istedikleri ilin grubunda bulunan diğer illerde de belirtilen sayıda ve lokasyonda üniteyi kurmaları gerekiyor.

Şarj istasyonu sektörü, büyüklüğün yanında, otomotiv endüstrisi üzerindeki potansiyel etkisi bakımından da önem arz etmekte. Tüketici tercihlerinde belirleyici bir etkiye sahip olacak sektör, otomotiv pazarındaki rekabeti etkileyecek, elektrikli araçlara geçişi etkileyecek.

Elektrikli araçlarda siber tehdit korkutuyor Oxford Üniversitesi ve İsviçre’nin Armaruisse Federal Güvenlik Tedarik Kurumu araştırmacıları, elektrikli araçların şarj cihazlarıyla arasındaki iletişimi uzaktan kesmek için kullanılabilecek bir hack yöntemi keşfetti. Bu yöntemle 47 metre uzaktan hackleme yapılabiliyor.

Türkiye otomobil pazarında elektrikli araç devri İklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynaması beklenen elektrikli otomobiller ülkemizde de gün geçtikçe daha çok satılıyor. Türkiye'de elektrikli otomobil satışları bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 243,9 artışla 1.073'e yükselirken, hibrit otomobil satışları yüzde 17,1 azalışla 11 bin 227'ye geriledi.