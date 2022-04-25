Türkiye Gazetesi

2023’ün ilk aylarında yola çıkmaya hazırlanan yerli otomobil TOGG, dün akşam siber saldırıya uğradı. Şirketin resmi Twitter hesabının ele geçirildiği ancak yapılan müdahaleler ile tekrardan hesabın geri alındığı belirtildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Şirketten yapılan açıklamada, resmi Twitter hesabının bir süreliğine kötü niyetli kişilerce ele geçirildiği, duruma anında müdahale edilerek hesap yönetiminin geri alındığı bildirildi.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Togg'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür. Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır. Konuyla ilgili teknik incelemelerimizi sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TOGG'dan yapılan resmi açıklama.

TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım: Yerli otomobil için geri sayım başladı TOGG Gemlik tesislerindeki çalışmalarda sona doğru yaklaşılıyor. Bu ay boya tesisinin yüzde 96’sı, montaj tesisinin yüzde 89’u, gövde tesisinin yüzde 92’si tamamlandı.

Araç alım satımında online dönem geliyor: Yerli otomobil Togg'da dahil Online şekilde araç alım satımı işlemleri son 2 yılda pandemi nedeniyle artış gösterirken, sevilen bu uygulamanın bundan sonraki süreçte de yaygınlaşması bekleniyor. Ayrıca online alım atım yapılan araçlara yerli otomobil Togg'da dahil olacak.

Bakan Varank ve Bakan Nebati 'Togg’un direksiyonuna geçti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Togg’un Gemlik tesisini ziyaret etti. Direksiyon başına geçen bakanlar deneme sürüşü yaptı. Deneme sürüşüne iki öğrenci de eşlik etme fırsatını buldu.