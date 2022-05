Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Tepeden tırnağa değişen tasarımı ile tekrar karşımıza çıkan Yeni Renault Trafic, Panelvan ve Combi seçeneklerine bir de otomatik vites opsiyonu ekleyerek hafif ticari sınıfta iddiasını arttırmış. Daha zarif ve dikkat çekici ön bölümü, hem ticari hem de bireysel müşterilere hitap edecek şekilde tamamen yeniden tasarlanırken LED farlara ek C şeklinde ışık imzası içeren gündüz farları dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. 2.0 Litrelik dizel Blue dCi motor seçeneğiyle tüketicilerle buluşan araç Stop & Start teknolojisine sahip ve Euro 6D FULL normunu karşılar durumda. Ayrıca “Vites Değiştirme Göstergesi”, vites değiştirmek için en doğru zamanın ne zaman olduğunu sürücüye bildiriyor ve böylece yakıtta ekstra tasarruf yapılması sağlanabiliyor.

Konuyla ilgili açıklamasında, Türkiye'nin en çok tercih edilen binek otomobil markası olarak, bu güçlerini hafif ticari araç pazarına da yansıtmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş; “Hafif ticari araç pazarı 2022 birinci çeyrek sonuçları itibarıyla toplam pazardan yüzde 23 pay alıyor. Her geçen gün ilginin artmaya devam ettiği medium van segmentinde Renault’nun verimli, şık, her işe ve kullanım amacına uyum sağlayabilen versiyonlarla üretilen Yeni Trafic Combi 5+1, Combi 8+1 ve Panelvan versiyonları kolay yüklemeye uygun yapıları, üstün yükleme kapasiteleri, segmentinin en iddialı saklama alanları, konforlu iç mekânları, akıllı kokpitleri ve ileri sürüş destek sistemleriyle her türlü ihtiyaca cevap veriyor. Yeni Express modelimizin ardından Trafic modelimizin de yenilenmesi, ürün gamına eklenen otomatik vitesli ve 8+1 koltuklu versiyonlarıyla ticari araç pazarındaki iddiamızı daha da yukarılara taşımak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

