Türkiye Gazetesi

Modifiye severlerin yaygın olarak tercih ettiği aksesuara ilişkin açıklamalar gerçekleştiren Tonkuş; “Body kit, araç tutkunlarının en gözde aksesuarı. Otomobilin farklı bölgelerine yerleştirilebiliyor ve aksesuar olmanın dışında da aracın performansına da etkide bulunuyor.” sözleriyle modifiye sektörünün en vazgeçilmez parçası olan body kitlerin işlevine vurgu yaptı.

ESTETİK TALEPLERİ KARŞILADIĞI GİBİ ARACIN AERODİNAMİK YAPISINA DA KATKI SAĞLIYOR

Otomobile estetik katmanın dışında body kitlerin performansa yönelik işlevi bulunduğunu belirten Levent Tonkuş; “Body kit, estetik talepleri karşıladığı gibi aracın aerodinamik yapısına da katkı sağlıyor. Günümüzde daha çok estetik bir görünüm elde etmek için tercih ediliyor olsa da otomobil tutkunları biliyor ki, body kitler aracın performansına da doğrudan etki gösteriyor. Daha efektif bir kullanım vadettiği gibi motora giden hava akışını güçlendiriyor. Body kit tercih ederken modifiye severlerin en çok dikkat etmesi gereken husus, kitin araç için uygunluğu. Doğru bir değerlendirme yapılmalı. Ayrıca body kitin kalitesi de yapılan modifiye çalışmaların önemli ölçüde etkiliyor. Kaliteli bir body kit, aracın neresine yerleştirilirse yerleştirilsin, otomobilin çehresini değiştiriyor.” ifadelerini kullandı.

“BODY KİTLER, YÜKSEK HIZLARDA ARACIN YOL TUTUŞUNU ETKİLİYOR”

Body kitlerin araçlarda yol tutuşunu artırmaya yönelik bir işleve de sahip olduğunu belirten PS Dizayn kurucusu Levent Tonkuş değerlendirmelerinde; “Body kitler, yüksek hızlarda aracın yol tutuşunu da önemli ölçüde etkiliyor. Aracın daha güçlü bir şekilde yol ile temas etmesini sağlarken, ani savrulmaları da ciddi boyutlarda önlüyor. Yüksek hızlara çıkıldığında body kitlerin farkını derinden hissetmek mümkün. Özellikle ön ve arka tamponlara uygulanan body kitler, yüksek hızlarda güçlü bir yol tutuşu vadediyor. Otomobil tutkunlarının en çok tercih ettiği bölgeler de ön ve arka tampon bölümleri. Kişisel olarak bu araç bölgelerinde body kitlerin oldukça estetik bir görünüm kattığını söyleyebilirim. Yan kanatlara uygulanan başarılı bir body kit de yine araç görünümüne ciddi düzeyde estetik katıyor.” sözlerine yer verdi.